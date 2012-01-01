Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2), Ботхейм забил первый гол

«Краснодар» и «Ростов» провели товарищеский матч. Команды сыграли вничью – 2:2.

Один из голов составе краснодарской команды забил нападающий Эрик Ботхейм. Это его первый мяч за новый клуб. Ранее сообщалось, что за его игрой приедет наблюдать бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер

Товарищеский матч

Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Ботхейм, 15; 2:0 – Классон, 16; 2:1 – Осипенко, 30; 2:2 – 58 (с пенальти).

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