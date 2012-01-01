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    Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» (2:2), Ботхейм забил первый гол

    «Краснодар» и «Ростов» провели товарищеский матч. Команды сыграли вничью – 2:2.

    Один из голов составе краснодарской команды забил нападающий Эрик Ботхейм. Это его первый мяч за новый клуб. Ранее сообщалось, что за его игрой приедет наблюдать бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер

    Товарищеский матч

    Краснодар – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Ботхейм, 15; 2:0 – Классон, 16; 2:1 – Осипенко, 30; 2:2 – 58 (с пенальти).

    Сульшер посетит матч «Краснодар» – «Ростов» («РБ Спорт»)

    Новичок «Краснодара» Ботхейм: «Мне подходят команды, которые стремятся доминировать на поле»

    Алонсо, Ботхейм – в старте «Краснодара» на матч с «Жилиной»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4185

      ySS 1 час назад

      Ботхейм хорошо открывался, остро.
      Перекладину во втором обстучали)
      Оборона Ростова, как и раньше, проходной двор с кривыми отскоками...
      Радует, что самурай вернулся)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +59057

      portero 1 час назад

      Забил гол перекладину простучал, вместе со Сперцяном, надеемся прицел чуток поправят и годны к весеннему спурту...

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