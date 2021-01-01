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Ботхейм перейдет в «Салернитану». «Краснодар» будет судиться с игроком

Новым клубом нападающего Эрика Ботхейма будет «Салернитана» из Серии А.

Ранее игрок разорвал контракт с «Краснодаром». Российский клуб планирует судиться с норвежцем.

  • В декабре 2021 года «Краснодар» купил форварда за 7,5 миллиона евро.
  • Ботхейм так и не дебютировал за российскую команду.
  • В марте он приостановил контракт с клубом, а в мае расторг его.

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Источник: твиттер Николо Скиры

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2175

    Январь 59 2 часа назад

    Какой смысл судиться с Ботхеймом+Евросоюзом+УЕФА+ФИФА вместе взятыми. Америка+Англо саксы+продажная Европа объявили России войну по всем фронтам. Америка и Европа на грани голодной смерти, и они любой ценой будут стараться уничтожить Россию.

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    Рейтинг: +5296

    TOMSON > Январь 59 1 час назад

    Уверен у Краснодара куча юристов которые сидят на не малой зп и должны чем-то заниматься.
    Ну и молча проглатывать это точно путь в никуда.

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