Какой смысл судиться с Ботхеймом+Евросоюзом+УЕФА+ФИФА вместе взятыми. Америка+Англо саксы+продажная Европа объявили России войну по всем фронтам. Америка и Европа на грани голодной смерти, и они любой ценой будут стараться уничтожить Россию.
Новым клубом нападающего Эрика Ботхейма будет «Салернитана» из Серии А.
Ранее игрок разорвал контракт с «Краснодаром». Российский клуб планирует судиться с норвежцем.
- В декабре 2021 года «Краснодар» купил форварда за 7,5 миллиона евро.
- Ботхейм так и не дебютировал за российскую команду.
- В марте он приостановил контракт с клубом, а в мае расторг его.