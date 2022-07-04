Ботхейм согласовал контракт с «Салернитаной». «Краснодар» намерен судиться с ним

Бывший нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм на этой неделе станет игроком «Салернитаны».

22-летний футболист во вторник пройдет медосмотр для итальянского клуба.

Норвежец уже согласовал с «Салернитаной» контракт до 2026 года.