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Ботхейм согласовал контракт с «Салернитаной». «Краснодар» намерен судиться с ним

Бывший нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм на этой неделе станет игроком «Салернитаны».

22-летний футболист во вторник пройдет медосмотр для итальянского клуба.

Норвежец уже согласовал с «Салернитаной» контракт до 2026 года.

  • В декабре 2021 года «Краснодар» купил форварда за 7,5 миллиона евро.
  • Ботхейм так и не дебютировал за российскую команду.
  • В марте он приостановил контракт с клубом, а в мае расторг его.
  • Краснодарцы намерены судиться с ним.

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Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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04.07.2022 21:29
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