Ботхейм согласовал контракт с «Салернитаной». «Краснодар» намерен судиться с ним

Бывший нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм на этой неделе станет игроком «Салернитаны».
22-летний футболист во вторник пройдет медосмотр для итальянского клуба.
Норвежец уже согласовал с «Салернитаной» контракт до 2026 года.
- В декабре 2021 года «Краснодар» купил форварда за 7,5 миллиона евро.
- Ботхейм так и не дебютировал за российскую команду.
- В марте он приостановил контракт с клубом, а в мае расторг его.
- Краснодарцы намерены судиться с ним.
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