Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

    Новичок «Краснодара» Ботхейм: «Мне подходят команды, которые стремятся доминировать на поле»

    Нападающий Эрик Ботхейм объяснил, почему этой зимой перешел в «Краснодар». Он ждет от команды доминирования.

    – Самый сложный момент твоей карьеры – аренда в «Стабек» в 2020-м. 15 матчей без забитых мячей. Что пошло не так?

    – Наверное, я совсем не попал в их стиль игры. Команда нечасто бывала с мячом, постоянно оборонялась. У меня было не так много моментов в штрафной, где я хорош. Так и не удалось к этому адаптироваться. Но такова футбольная жизнь – ты не всегда получаешь то, что хочешь. Это стало хорошим уроком. Я понял, что мне больше подходят команды, которые стремятся доминировать на поле.

    • С 15 лет Ботхейм регулярно вызывается в юношеские и молодежные сборные Норвегии.
    • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
    • «Краснодар» идет в РПЛ 5-м.

    Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Мальме»

    Сигурдссон: «Кононов поставил «Краснодару» лучшую игру в РПЛ»

    Агент Грандо отказался комментировать интерес «Краснодара»

    Источник: официальный сайт «Краснодара»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94025
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68752
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru