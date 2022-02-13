Новичок «Краснодара» Ботхейм: «Мне подходят команды, которые стремятся доминировать на поле»

Нападающий Эрик Ботхейм объяснил, почему этой зимой перешел в «Краснодар». Он ждет от команды доминирования.

– Самый сложный момент твоей карьеры – аренда в «Стабек» в 2020-м. 15 матчей без забитых мячей. Что пошло не так?

– Наверное, я совсем не попал в их стиль игры. Команда нечасто бывала с мячом, постоянно оборонялась. У меня было не так много моментов в штрафной, где я хорош. Так и не удалось к этому адаптироваться. Но такова футбольная жизнь – ты не всегда получаешь то, что хочешь. Это стало хорошим уроком. Я понял, что мне больше подходят команды, которые стремятся доминировать на поле.