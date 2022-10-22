Ботхейм: «Я был счастлив уехать из России»

Бывший нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм рассказал о своих эмоциях в связи с уходом из клуба РПЛ.

В декабре 2021 года норвежца купили за 7,5 миллиона евро.

Ботхейм так и не дебютировал за российскую команду.

В марте он приостановил контракт с «Краснодаром», а в мае расторг его.

В июле форвард перешел в «Салернитану».

«Я был счастлив уехать из России. Отъезд воодушевил меня. Остаться там было бы не лучшим решением», – заявил Ботхейм.