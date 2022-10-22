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    Ботхейм: «Я был счастлив уехать из России»

    Бывший нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм рассказал о своих эмоциях в связи с уходом из клуба РПЛ.

    • В декабре 2021 года норвежца купили за 7,5 миллиона евро.
    • Ботхейм так и не дебютировал за российскую команду.
    • В марте он приостановил контракт с «Краснодаром», а в мае расторг его.
    • В июле форвард перешел в «Салернитану».

    «Я был счастлив уехать из России. Отъезд воодушевил меня. Остаться там было бы не лучшим решением», – заявил Ботхейм.

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    Источник: Nettavisen

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      sharmareap 7 минут назад

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      Рейтинг: +38

      Стоп всем 8 минут назад

      Правильно.Страна изгой...Даже несколько миллионов россиян уехали .

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      Рейтинг: +25856

      vladimir-7 50 минут назад

      А Краснодар-то как рад, ты, говно зелёное, даже представить не можешь.

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      Рейтинг: +93

      Назарян 55 минут назад

      вали хоть на ....уй главное деньги верни на базу и мы будем тоже счастливы

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      Рейтинг: +2004

      morgan59 1 час назад

      Любое счастье длится три дня. Потом это уже будни , а потом трудности с работой и финансами. Мы тоже будем счастливы, если ты попросишься в РПЛ,а тебе веживо скажут :"П0IIIE/ Ha ×yй"

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      Рейтинг: +675

      FС Spаrtак 1 час назад

      это вообще кто? смех берет как какой то отброс который не где не нужен европе пишет счастлив что уехал

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      Рейтинг: +370

      Baggio1986 1 час назад

      Ну и вали на...

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