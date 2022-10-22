Ботхейм: «Я был счастлив уехать из России»

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Бывший нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм рассказал о своих эмоциях в связи с уходом из клуба РПЛ.
- В декабре 2021 года норвежца купили за 7,5 миллиона евро.
- Ботхейм так и не дебютировал за российскую команду.
- В марте он приостановил контракт с «Краснодаром», а в мае расторг его.
- В июле форвард перешел в «Салернитану».
«Я был счастлив уехать из России. Отъезд воодушевил меня. Остаться там было бы не лучшим решением», – заявил Ботхейм.