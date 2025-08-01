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Фернандо Кавенаги
Новости
Фернандо Кавенаги - новости
Завершил карьеру
21 сентября 1983 (42)
#79 | Нападающий
181 см | 77 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Новости
Публикации
Нагучев – о переходе Жедсона: «Вспоминаю, как красно-белое комьюнити ожидало Кавенаги»
2025.08.01 12:47
6
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
Шавло рассказал о зависти игроков «Спартака» к зарплате Кавенаги
2024.01.26 10:34
8
Кавенаги: «Матч «Спартака» и «Вильярреала» – игра главных фаворитов квартета»
2018.10.04 10:17
11
Кавенаги: «Сборная России сыграла с саудовцами не на всю мощь»
2018.06.16 07:09
2
Кавенаги ждет равной игры России с Аргентиной
2017.11.10 08:05
Кавенаги: «Игра сборных России и Аргентины будет равной»
2017.11.10 01:40
2
Дриусси признался, что его кумиром был экс-игрок «Спартака»
2017.11.01 13:40
8
Дриусси: «Многому научился у Кавенаги»
2017.07.26 07:06
4
Бракамонте: «И у Дриусси, и у Паредеса все получится в России»
2017.07.25 07:04
2
Кавенаги провел прощальный матч
2017.07.02 10:07
1
Кавенаги поздравил «Спартак» с чемпионством и передал привет Федуну
2017.06.04 13:27
3
Кавенаги может получить работу в «Ривер Плейт»
2017.01.20 07:55
Кавенаги: «Возможно, я получил от жизни даже больше, чем мечтал»
2016.12.28 07:05
1
Фото
Кавенаги объявил о завершении карьеры
2016.12.28 06:37
7
Первак: «Из 14 миллионов за Кавенаги трешка ушла в сторону»
2016.04.30 00:00
5
«Партизан» намерен пригласить Кавенаги
2016.02.11 08:04
1
Кавенаги: «Ривер Плейт» даст бой «Барселоне»
2015.12.15 09:15
1
Кавенаги – самый результативный футболист Европы
2015.11.19 08:41
2
Кавенаги – игрок АПОЭЛа
2015.08.25 21:52
1
«Ривер Плейт» выиграл Кубок Либертадорес
2015.08.06 06:28
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