Шавло рассказал о зависти игроков «Спартака» к зарплате Кавенаги

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло назвал причину проблем в «Спартаке» после прихода в команду аргентинца Фернандо Кавенаги летом 2004 года.

«У нас была максимальная планка для трансферов. Знали, сколько можем потратить. Иногда Федун шел навстречу, если цена зашкаливала, и брал игрока, который был нужен. Около 10 миллионов могли купить кого-то.

Самая дорогая покупка – Кавенаги. Но его брали еще до меня. Очень много споров тогда было по поводу этого трансфера. Началась травля.

У Титова и Калиниченко, игроков похожего формата, были хорошие зарплаты, Кавенаги дали еще больше. Человек становился лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира! Цена и зарплата у него были другие, но это насторожило игроков, которые в «Спартаке» давно. У них возник вопрос: «Почему у него такая зарплата, а у нас – нет».

Это за границей особо не знают, какая у кого зарплата, а у нас все начинают выдумывать, приписывать заоблачные суммы. Но зависть идет, и это повлияло на ситуацию в команде. Вроде трансфер был нормальным, но не играл стабильно. Мы его продали потом за нормальные деньги во Францию, где он заиграл», – сказал Шавло.