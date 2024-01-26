Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Шавло рассказал о зависти игроков «Спартака» к зарплате Кавенаги

    Шавло рассказал о зависти игроков «Спартака» к зарплате Кавенаги

    Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло назвал причину проблем в «Спартаке» после прихода в команду аргентинца Фернандо Кавенаги летом 2004 года.

    «У нас была максимальная планка для трансферов. Знали, сколько можем потратить. Иногда Федун шел навстречу, если цена зашкаливала, и брал игрока, который был нужен. Около 10 миллионов могли купить кого-то.

    Самая дорогая покупка – Кавенаги. Но его брали еще до меня. Очень много споров тогда было по поводу этого трансфера. Началась травля.

    У Титова и Калиниченко, игроков похожего формата, были хорошие зарплаты, Кавенаги дали еще больше. Человек становился лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира! Цена и зарплата у него были другие, но это насторожило игроков, которые в «Спартаке» давно. У них возник вопрос: «Почему у него такая зарплата, а у нас – нет».

    Это за границей особо не знают, какая у кого зарплата, а у нас все начинают выдумывать, приписывать заоблачные суммы. Но зависть идет, и это повлияло на ситуацию в команде. Вроде трансфер был нормальным, но не играл стабильно. Мы его продали потом за нормальные деньги во Францию, где он заиграл», – сказал Шавло.

    • Кавенаги играл в «Спартаке» до окончания сезона-2006 после чего ушел в «Бордо», с которым впоследствии стал чемпионом Франции.
    • За московский клуб аргентинец провел 63 матча, забил 17 мячей.
    • Шавло был генеральным директором «Спартака» в 2005–2008 годах.

    Новости по теме
    Агент Николсона ответил на вопрос о возвращении игрока в «Спартак» 2
    Шавло: «В Россию едут средние игроки, которые актуальны для нашего чемпионата» 2
    Шавло оценил работу Федуна в «Спартаке» 8
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:34
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    andrei-sarap-yandex
    1706259574
    вот поэтому российские игроки не могут играть......их держат только за паспорта.....долой лимит может тогда появится конкуренция у россиян на футбольное поле а не на зарплатные ведомости...русские футболисты 90 процентов не достойны таких зарплат и денег
    Ответить
    SLADE2019
    1706259949
    Это каким образом он во Франции заиграл. Ну забивал нет нет за Бордо, и что? Кавенаги - первое неудачное в российском футболе супер-приобретение. А то, что другие на его зарплату засматривались, так руководство само виновато. В тайне надо такое держать. Да и людишки Титов и Калиниченко посредственными оказались, раз обижались. Воду на них возить надо было.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+