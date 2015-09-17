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    Фернандо Кавенаги - статистика

    #79 | Нападающий
    Имя Фернандо
    Фамилия Кавенаги
    Команда АПОЭЛ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 сентября 1983 (39 лет)
    Рост 181
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АПОЭЛ 4 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2015 1' -80' АПОЭЛ (Никосия) 1:3 Спарта (Прага)
    7'
    05.11.2015 45' -90' Астерас (Триполис) 2:0 АПОЭЛ (Никосия)
    22.10.2015 1' -63' АПОЭЛ (Никосия) 2:1 Астерас (Триполис)
    43' 44'
    01.10.2015 67' -90' Спарта (Прага) 2:0 АПОЭЛ (Никосия)
    17.09.2015 56' -90' АПОЭЛ (Никосия) 0:3 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
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