Фернандо Кавенаги - статистика
#79 | Нападающий
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|Кавенаги
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|181
|Вес
|77
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|Кавенаги
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 сентября 1983 (39 лет)
|Рост
|181
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|4
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|1' -80'
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:3
|Спарта (Прага)
|7'
|05.11.2015
|45' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|22.10.2015
|1' -63'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|43' 44'
|01.10.2015
|67' -90'
|Спарта (Прага)
|2:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|17.09.2015
|56' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:3
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)