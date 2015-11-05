Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астерас - АПОЭЛ
Астерас - АПОЭЛ: обзор матча 05 ноября 2015
Астерас
05.11.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 4 тур
2 : 0
Завершен
АПОЭЛ
2'
Ф. Бертольо
45+1'
А. Янну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - АПОЭЛ
77'
Замена
К. Хараламбидис
️️️️
К. Артиматас
Замена
Ф. Аллосо
️️️️
А. Янну
77'
64'
Замена
Н. Александру
️️️️
М. Антониадес
Замена
Р. Амдани
️️️️
Ф. Бертольо
64'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
М. Лансароте Бруно
63'
61'
Желтая карточка
М. Антониадес
ГОЛ! 2:0!
А. Янну
Пас отдал
П. Мацца
45'
+1
45'
Замена
Ф. Кавенаги
️️️️
М. Пятковски
43'
Желтая карточка
К. Артиматас
Желтая карточка
Т. Пантелиадис
23'
Желтая карточка
М. Лансароте Бруно
16'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бертольо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
21
Костас Теодоропулос
ВР
27
Брайан Льюй
ЦЗ
15
Халифа Санкаре
ЦЗ
3
Тассос Пантелиадис
ЦЗ
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
18
Факундо Бертольо
ЦП
13
Георгиос Зисопулос
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
9
Апостолос Янну
ЦФ
7
Пабло Мацца
ЦФ
Главный тренер
Стаикос Вергетис
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
50
Карлао
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
77
Вандер
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
16
Винисиус
ЦП
14
Семир Штилич
АП
27
Матеуш Пятковски
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Астерас
1
Томаш Косицки
ВР
6
Фернандо Аллосо
ЦЗ
54
Рашид Амдани
ОП
8
Элини Димуцос
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
11
Николас Фернандес
ЦП
АПОЭЛ
88
Тасос Киссас
ВР
25
Рафаэл Анастасиу
ЦЗ
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
3-1-4-2
21
Теодоропулос
27
Льюй
15
Санкаре
3
Пантелиадис
12
Лансароте Бруно
18
Бертольо
6
Курбелис
17
Иглесиас
13
Зисопулос
7
Мацца
9
Янну
4-4-1-1
24
Ватерман
28
Мариу Сержиу
23
Антониадес
23
Астис
50
Карлао
26
Мораиш
18
Артиматас
16
Винисиус
77
Вандер
14
Штилич
27
Пятковски
9
Янну
6
Аллосо
6
Аллосо
9
Янну
18
Бертольо
54
Амдани
54
Амдани
18
Бертольо
12
Лансароте Бруно
11
Фонтас
11
Фонтас
12
Лансароте Бруно
23
Антониадес
11
Александру
11
Александру
23
Антониадес
18
Артиматас
10
Хараламбидис
10
Хараламбидис
18
Артиматас
27
Пятковски
79
Кавенаги
79
Кавенаги
27
Пятковски
Остались в запасе
Астерас
АПОЭЛ
1
Томаш Косицки
ВР
8
Элини Димуцос
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
11
Николас Фернандес
ЦП
Главный тренер
Стаикос Вергетис
25
Рафаэл Анастасиу
ЦЗ
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
88
Тасос Киссас
ВР
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
8
Элини Димуцос
ЦП
6
Тасос Цоканис
ЦП
11
Николас Фернандес
ЦП
Остались в запасе
25
Рафаэл Анастасиу
ЦЗ
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
88
Тасос Киссас
ВР
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
Главный тренер
Стаикос Вергетис
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Астерас - АПОЭЛ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Драхта
Стадион:
Теодорос Колокотронис
Новости команд
Все
Астерас
АПОЭЛ
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
2019.12.18 22:41
5
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
2025.01.03 11:40
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+