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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АПОЭЛ - Спарта
АПОЭЛ - Спарта: обзор матча 10 декабря 2015
АПОЭЛ
10.12.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 6 тур
1 : 3
Завершен
Спарта
7'
Ф. Кавенаги
63'
Л. Юлиш
77'
Д. Лафата
87'
Д. Лафата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Спарта
87'
ГОЛ! 1:3!
Д. Лафата
Пас отдал
Т. Конате
85'
Замена
Ф. Лицинги
️️️️
Л. Юлиш
Замена
М. Пятковски
️️️️
Ф. Кавенаги
80'
77'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лафата
Пас отдал
Т. Конате
74'
Замена
Д. Лафата
️️️️
Л. Ваха
72'
Желтая карточка
М. Фридек
Желтая карточка
Г. Эфрем
65'
63'
ГОЛ! 1:1!
Л. Юлиш
Пас отдал
М. Фридек
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Вандер
61'
52'
Желтая карточка
Я. Брабец
45'
Замена
М. Матейовски
️️️️
К. Фатай
Замена
Винисиус
️️️️
Карлао
35'
Желтая карточка
Вандер
33'
32'
Желтая карточка
Л. Ваха
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кавенаги
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
77
Вандер
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
14
Семир Штилич
АП
30
Томас Де Винсенти
АП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Спарта
1
Марек Штех
ВР
26
Коста Намойнесу
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
18
Тьемоко Конате
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
6
Лукаш Ваха
ЦП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Зденек Щасны
АПОЭЛ
88
Тасос Киссас
ВР
25
Рафаэл Анастасиу
ЦЗ
16
Винисиус
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
10
Костас Хараламбидис
ПП
27
Матеуш Пятковски
ЦФ
Спарта
27
Мирослав Миллер
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
20
Фрэнсис Лицинги
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
3-4-2-1
24
Ватерман
3
Гильерме
50
Карлао
28
Мариу Сержиу
18
Артиматас
26
Мораиш
11
Александру
77
Вандер
30
Де Винсенти
14
Штилич
79
Кавенаги
3-1-4-2
1
Штех
26
Намойнесу
25
Холек
14
Брабец
23
Маречек
17
Фридек
9
Докал
6
Ваха
18
Конате
39
Юлиш
7
Фатай
79
Кавенаги
27
Пятковски
27
Пятковски
79
Кавенаги
50
Карлао
16
Винисиус
16
Винисиус
50
Карлао
77
Вандер
7
Эфрем
7
Эфрем
77
Вандер
39
Юлиш
20
Лицинги
20
Лицинги
39
Юлиш
7
Фатай
8
Матейовски
8
Матейовски
7
Фатай
6
Ваха
21
Лафата
21
Лафата
6
Ваха
Остались в запасе
АПОЭЛ
Спарта
25
Рафаэл Анастасиу
ЦЗ
88
Тасос Киссас
ВР
13
Константинос Макридис
АП
10
Костас Хараламбидис
ПП
Главный тренер
Темури Кецбая
27
Мирослав Миллер
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
Главный тренер
Зденек Щасны
Остались в запасе
25
Рафаэл Анастасиу
ЦЗ
88
Тасос Киссас
ВР
13
Константинос Макридис
АП
10
Костас Хараламбидис
ПП
Остались в запасе
27
Мирослав Миллер
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Зденек Щасны
Статистика матча АПОЭЛ - Спарта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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