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Расписание матчей
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АПОЭЛ - Шальке-04
АПОЭЛ - Шальке-04: обзор матча 17 сентября 2015
АПОЭЛ
17.09.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, группа K, 1 тур
0 : 3
Завершен
Шальке-04
28'
Ж. Матип
35'
К. Хунтелаар
71'
К. Хунтелаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Шальке-04
80'
Замена
С. Сэм
️️️️
Л. Сане
Красная карточка
Т. Де Винсенти
77'
75'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
К. Хунтелаар
Желтая карточка
Вандер
72'
71'
ГОЛ! 0:3!
К. Хунтелаар
Пас отдал
М. Майер
62'
Замена
М. Хегер
️️️️
Й. Гайс
Замена
С. Штилич
️️️️
Винисиус
62'
Замена
Ф. Кавенаги
️️️️
П. Сотириу
56'
Желтая карточка
К. Макридис
50'
38'
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
35'
ГОЛ! 0:2!
К. Хунтелаар
Пас отдал
М. Майер
28'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Матип
Пас отдал
Й. Гайс
Замена
К. Артиматас
️️️️
М. Антониадес
24'
10'
Желтая карточка
Й. Гайс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
23
Иньяки Астис
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
16
Винисиус
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
77
Вандер
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
13
Константинос Макридис
АП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
АПОЭЛ
88
Тасос Киссас
ВР
18
Костакис Артиматас
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
14
Семир Штилич
АП
10
Костас Хараламбидис
ПП
27
Матеуш Пятковски
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
4-3-2-1
24
Ватерман
23
Астис
23
Антониадес
50
Карлао
28
Мариу Сержиу
16
Винисиус
26
Мораиш
77
Вандер
13
Макридис
30
Де Винсенти
79
Сотириу
3-1-2-2-2
1
Ферманн
80
Кайсара
32
Матип
3
Аого
33
Нойштедтер
30
Гайс
27
Горецка
10
Сане
7
Майер
9
Ди Санто
21
Хунтелаар
16
Винисиус
14
Штилич
14
Штилич
16
Винисиус
23
Антониадес
18
Артиматас
18
Артиматас
23
Антониадес
79
Сотириу
79
Кавенаги
79
Кавенаги
79
Сотириу
30
Гайс
6
Хегер
6
Хегер
30
Гайс
21
Хунтелаар
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
21
Хунтелаар
10
Сане
33
Сэм
33
Сэм
10
Сане
Остались в запасе
АПОЭЛ
Шальке-04
27
Матеуш Пятковски
ЦФ
88
Тасос Киссас
ВР
7
Георгиос Эфрем
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
Главный тренер
Темури Кецбая
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
27
Матеуш Пятковски
ЦФ
88
Тасос Киссас
ВР
7
Георгиос Эфрем
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча АПОЭЛ - Шальке-04
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Теннис
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