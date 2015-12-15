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    Кавенаги: «Ривер Плейт» даст бой «Барселоне»

    Бывший форвард московского «Спартака» Фернандо Кавенаги, который в настоящее время выступает за кипрский АПОЭЛ, высказал мнение, что если в финале клубного чемпионата мира встретятся «Ривер Плейт» и «Барселона», аргентинцы имеют все шансы на успех.

    «Ривер Плейт» будет трудно победить «Барселону», но не надо забывать о том, что сначала надо преодолеть барьер полуфинала турнира. Если ты выиграешь в полуфинале убедительно, то это придаст тебе уверенности перед финалом. Кроме того, я считаю, что эта «Барселона» является лучшей командой мира всех времен. Но это футбол, в котором ничего невозможного нет», – сказал футболист.

    Стоит отметить, что соперником «Ривер Плейт» в полуфинале 16 декабря будет «Хиросима» из Японии, а «Барселона» 17 декабря встретится с китайским «Гуанчжоу Эвергранд».

    Источник: Goal.com

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    15.12.2015 09:15
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    Комментарии (2)
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    Garrincha58
    1450166932
    значит клубный ЧМ мы не увидим благодаря канделлаки
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    ologreds
    1694996592
    numo452005
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