Кавенаги: «Ривер Плейт» даст бой «Барселоне»

Бывший форвард московского «Спартака» Фернандо Кавенаги, который в настоящее время выступает за кипрский АПОЭЛ, высказал мнение, что если в финале клубного чемпионата мира встретятся «Ривер Плейт» и «Барселона», аргентинцы имеют все шансы на успех.

«Ривер Плейт» будет трудно победить «Барселону», но не надо забывать о том, что сначала надо преодолеть барьер полуфинала турнира. Если ты выиграешь в полуфинале убедительно, то это придаст тебе уверенности перед финалом. Кроме того, я считаю, что эта «Барселона» является лучшей командой мира всех времен. Но это футбол, в котором ничего невозможного нет», – сказал футболист.

Стоит отметить, что соперником «Ривер Плейт» в полуфинале 16 декабря будет «Хиросима» из Японии, а «Барселона» 17 декабря встретится с китайским «Гуанчжоу Эвергранд».