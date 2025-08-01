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  • Нагучев – о переходе Жедсона: «Вспоминаю, как красно-белое комьюнити ожидало Кавенаги»

Нагучев – о переходе Жедсона: «Вспоминаю, как красно-белое комьюнити ожидало Кавенаги»

Вчера, 12:47
7

Комментатор Роман Нагучев отреагировал на трансфер полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в «Спартак», который стал самым дорогим в истории красно-белых.

«Когда я вижу как за бедным Жедсоном бегают по аэропорту, то вспоминаю лето 2004 года, как примерно так же, только без гаджетов красно-белое комьюнити ожидало суперзвезду «Ривер Плейта» Фернандо Кавенаги. Мечталось, что Фернандо в соло развалит РПЛ. Тогда еще с Ф. «Комсомольская правда» не пожалела для этого двух здоровых страниц! Событие!

Ожидание настолько не совпало с реальностью, что «Спартак» занял 8-е место и отстал на 4 очка от «Шинника», где в 7 раз больше, чем Кавенаги забил Александр Ширко, а будущая звезда «Байера» Эмир Спахич в четыре раза. Единственный крутой хайлайт аргентинца – гол «Ростову» с центра поля. Но это ж не то…

К чему я это. Ожидания в ответ всегда больно бьют, особенно, когда возлагаешь их на одного человека. Человека. А не волшебника. Жедсон отличный игрок, высококлассный, но не волшебник и не алхимик – он не превращает камни в золото. Для сравнения, младенчик Матвей Кисляк в свои десять лет делает всe примерно на том же уровне, что и Жедсон, и будто бы нет профессионального потолка у этого тинейджера.

А настоящие волшебники… Они ведь приходят тихо, делают свои дела и так же тихо удаляются. Мой любимый спартаковский бразилец Алекс именно так и играл: элегантно, изящно и спокойно. Уехал тоже без шума и все по нему заскучали. Такого бы снова», – написал Нагучев.

  • Сумма трансфера 26-летнего Жедсона Фернандеша составила 20 779 220 евро плюс еще 7 272 729 евро могут быть выплачены в качестве бонусов.
  • Португалец подписал с российским клубом контракт до 2029 года.
  • Аргентинец Фернандо Кавенаги перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта» в июле 2004 года за 8,6 миллиона евро. Красно-белые продали форварда в «Бордо» в январе 2007-го.
  • Всего Кавенаги провел за «Спартак» 63 матча, забил 17 голов, сделал 4 ассиста.

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Источник: телеграм-канал «Он Эйр | Роман Нагучев»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Бешикташ Кавенаги Фернандо Фернандеш Жедсон
Комментарии (7)
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k611
1754044053
Игрок только приехал. Еще ни минуты не сыграл, а уже какие то выводы начинают делать. По итогам сезона будем о чем то рассуждать...
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Desma
1754044217
Хорошо сказал, зачёт.
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andr45
1754046394
Так что с убогого Нагучева взять) Он же с Матч ТВ и этим всё сказано)
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TOMSON
1754047532
Сравнение прям зачет.
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lek!
1754049133
Помню после ухода со спартака , Кавенаги очень хорошо показал себя в Бордо. ОПЛ какая то аура , что все тут вянут .
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Прокс
1754049678
Красно-белое гавнюнити!!!
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