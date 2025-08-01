Нагучев – о переходе Жедсона: «Вспоминаю, как красно-белое комьюнити ожидало Кавенаги»

Комментатор Роман Нагучев отреагировал на трансфер полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в «Спартак», который стал самым дорогим в истории красно-белых.

«Когда я вижу как за бедным Жедсоном бегают по аэропорту, то вспоминаю лето 2004 года, как примерно так же, только без гаджетов красно-белое комьюнити ожидало суперзвезду «Ривер Плейта» Фернандо Кавенаги. Мечталось, что Фернандо в соло развалит РПЛ. Тогда еще с Ф. «Комсомольская правда» не пожалела для этого двух здоровых страниц! Событие!

Ожидание настолько не совпало с реальностью, что «Спартак» занял 8-е место и отстал на 4 очка от «Шинника», где в 7 раз больше, чем Кавенаги забил Александр Ширко, а будущая звезда «Байера» Эмир Спахич в четыре раза. Единственный крутой хайлайт аргентинца – гол «Ростову» с центра поля. Но это ж не то…

К чему я это. Ожидания в ответ всегда больно бьют, особенно, когда возлагаешь их на одного человека. Человека. А не волшебника. Жедсон отличный игрок, высококлассный, но не волшебник и не алхимик – он не превращает камни в золото. Для сравнения, младенчик Матвей Кисляк в свои десять лет делает всe примерно на том же уровне, что и Жедсон, и будто бы нет профессионального потолка у этого тинейджера.

А настоящие волшебники… Они ведь приходят тихо, делают свои дела и так же тихо удаляются. Мой любимый спартаковский бразилец Алекс именно так и играл: элегантно, изящно и спокойно. Уехал тоже без шума и все по нему заскучали. Такого бы снова», – написал Нагучев.