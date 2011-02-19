|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бордо
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2011
|1' -88'
|Тулуза (Тулуза)
|2:0
|Бордо (Бордо)
|87'
|18.05.2011
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:0
|ПСЖ (Париж)
|11.05.2011
|83' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Бордо (Бордо)
|09.04.2011
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|02.04.2011
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|0:0
|Бордо (Бордо)
|19.03.2011
|Был в запасе
|Валансьен (Валансьен)
|2:2
|Бордо (Бордо)
|13.03.2011
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:1
|Монако (Монако)
|06.03.2011
|90' -90'
|Брест (Брест)
|1:3
|Бордо (Бордо)
|26.02.2011
|66' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:0
|Осер (Осер)
|19.02.2011
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|5:1
|Бордо (Бордо)
|12.02.2011
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:2
|Кан (Кан)
|06.02.2011
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:0
|Бордо (Бордо)
|30.01.2011
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Ницца (Ницца)
|16.01.2011
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|2:1
|Бордо (Бордо)
|22.12.2010
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:2
|Ланс (Ланс)
|19.12.2010
|Был в запасе
|Сошо (Монбельяр)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|12.12.2010
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Ренн (Ренн)
|05.12.2010
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:2
|Бордо (Бордо)
|27.11.2010
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|21.11.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|2:4
|Бордо (Бордо)
|13.11.2010
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:1
|Нанси (Нанси)
|06.11.2010
|1' -46'
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Валансьен (Валансьен)
|02.11.2010
|1' -90'
|Монако (Монако)
|2:2
|Бордо (Бордо)
|23.10.2010
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:2
|Брест (Брест)
|16.10.2010
|72' -90'
|Осер (Осер)
|0:1
|Бордо (Бордо)
|02.10.2010
|90' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|25.09.2010
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|0:0
|Бордо (Бордо)
|19.09.2010
|78' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Лион (Лион)
|12.09.2010
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Бордо (Бордо)
|29.08.2010
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Марсель (Марсель)
|22.08.2010
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|1:2
|Бордо (Бордо)
|15.08.2010
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:2
|Тулуза (Тулуза)
|08.08.2010
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:0
|Бордо (Бордо)