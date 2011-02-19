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    Пьер Дюкасс - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Пьер
    Фамилия Дюкасс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 мая 1987 (35 лет)
    Рост 177
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 9 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2011 1' -88' Тулуза (Тулуза) 2:0 Бордо (Бордо)
    87'
    18.05.2011 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:0 ПСЖ (Париж)
    11.05.2011 83' -90' Ланс (Ланс) 1:0 Бордо (Бордо)
    09.04.2011 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    02.04.2011 Был в запасе Нанси (Нанси) 0:0 Бордо (Бордо)
    19.03.2011 Был в запасе Валансьен (Валансьен) 2:2 Бордо (Бордо)
    13.03.2011 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:1 Монако (Монако)
    06.03.2011 90' -90' Брест (Брест) 1:3 Бордо (Бордо)
    26.02.2011 66' -90' Бордо (Бордо) 3:0 Осер (Осер)
    19.02.2011 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 5:1 Бордо (Бордо)
    12.02.2011 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:2 Кан (Кан)
    06.02.2011 Был в запасе Лион (Лион) 0:0 Бордо (Бордо)
    30.01.2011 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:0 Ницца (Ницца)
    16.01.2011 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:1 Бордо (Бордо)
    22.12.2010 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:2 Ланс (Ланс)
    19.12.2010 Был в запасе Сошо (Монбельяр) 1:1 Бордо (Бордо)
    12.12.2010 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:0 Ренн (Ренн)
    05.12.2010 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:2 Бордо (Бордо)
    27.11.2010 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:1 Лилль (Лилль)
    21.11.2010 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 2:4 Бордо (Бордо)
    13.11.2010 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:1 Нанси (Нанси)
    06.11.2010 1' -46' Бордо (Бордо) 1:1 Валансьен (Валансьен)
    02.11.2010 1' -90' Монако (Монако) 2:2 Бордо (Бордо)
    23.10.2010 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:2 Брест (Брест)
    16.10.2010 72' -90' Осер (Осер) 0:1 Бордо (Бордо)
    02.10.2010 90' -90' Бордо (Бордо) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    25.09.2010 Был в запасе Кан (Кан) 0:0 Бордо (Бордо)
    19.09.2010 78' -90' Бордо (Бордо) 2:0 Лион (Лион)
    12.09.2010 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:1 Бордо (Бордо)
    29.08.2010 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:1 Марсель (Марсель)
    22.08.2010 Был в запасе ПСЖ (Париж) 1:2 Бордо (Бордо)
    15.08.2010 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:2 Тулуза (Тулуза)
    08.08.2010 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:0 Бордо (Бордо)
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