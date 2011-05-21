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Пьер Дюкасс
Статистика
Пьер Дюкасс - статистика
Завершил карьеру
7 мая 1987 (39)
#8 | Полузащитник
177 см | 73 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Кубок УЕФА 2007/2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бордо
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Тулуза
2 : 0
21.05.2011
Бордо
1' - 88'
87'
Франция. Лига 1, 36 тур
Бордо
1 : 0
18.05.2011
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Ланс
1 : 0
11.05.2011
Бордо
83' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Бордо
0 : 0
09.04.2011
Арль-Авиньон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Нанси
0 : 0
02.04.2011
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Валансьен
2 : 2
19.03.2011
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
0 : 1
13.03.2011
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
1 : 3
06.03.2011
Бордо
90' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
3 : 0
26.02.2011
Осер
66' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
5 : 1
19.02.2011
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
1 : 2
12.02.2011
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
0 : 0
06.02.2011
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
2 : 0
30.01.2011
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
2 : 1
16.01.2011
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2 : 2
22.12.2010
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Сошо
1 : 1
19.12.2010
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
0 : 0
12.12.2010
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
2 : 2
05.12.2010
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Бордо
1 : 1
27.11.2010
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Арль-Авиньон
2 : 4
21.11.2010
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
2 : 1
13.11.2010
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Бордо
1 : 1
06.11.2010
Валансьен
1' - 46'
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
2 : 2
02.11.2010
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
0 : 2
23.10.2010
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Осер
0 : 1
16.10.2010
Бордо
72' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Бордо
1 : 0
02.10.2010
Лорьян
90' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Кан
0 : 0
25.09.2010
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Бордо
2 : 0
19.09.2010
Лион
78' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
2 : 1
12.09.2010
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Бордо
1 : 1
29.08.2010
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
ПСЖ
1 : 2
22.08.2010
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Бордо
1 : 2
15.08.2010
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1 : 0
08.08.2010
Бордо
Был в запасе
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