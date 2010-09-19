Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Лион
Бордо - Лион: обзор матча 19 сентября 2010
Бордо
19.09.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 0
Завершен
Лион
60'
А. Диарра
90+3'
Жуссие
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Лион
ГОЛ! 2:0!
Жуссие
+3
Замена
П. Дюкасс
️️️️
Вендел
Желтая карточка
Й. Гуффран
Замена
М. Пьянич
️️️️
Ж. Макун
Желтая карточка
М. Сиани
Замена
А. Модест
️️️️
М. Маазу
Замена
Б. Гомис
️️️️
М. Бастос
ГОЛ! 1:0!
А. Диарра
Пас отдал
Я. Плашил
Желтая карточка
А. Ревейер
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Ф. Бен Халфаллах
Замена
Ж. Пье
️️️️
Лисандро
Желтая карточка
Ж. Тулалан
Желтая карточка
П. Диакате
Желтая карточка
Ф. Бен Халфаллах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
13
Микаэль Сиани
ЛЗ
14
Бенуа Тремулинас
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
12
Алу Диарра
ПЗ
6
Фернандо
ЛП
20
Жуссие
ЦП
8
Фахид Бен Халфаллах
ЦП
17
Вендел
ПП
18
Ярослав Плашил
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Лион
1
Уго Льорис
ВР
15
Папе Диакате
ЛЗ
15
Антони Ревейер
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЛП
17
Жан Макун
ЦП
7
Мишел Бастос
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ПП
9
Лисандро
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Пьер Дюкасс
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-4-2
16
Каррассо
13
Сиани
14
Тремулинас
22
Сане
12
Диарра
6
Фернандо
20
Жуссие
8
Бен Халфаллах
17
Вендел
22
Маазу
18
Плашил
4-4-2
1
Льорис
26
Сиссоко
15
Ревейер
6
Ловрен
15
Диакате
8
Гуркюфф
17
Макун
7
Бастос
28
Тулалан
7
Бриан
9
Лисандро
17
Вендел
8
Дюкасс
8
Дюкасс
17
Вендел
8
Бен Халфаллах
94
Гуффран
94
Гуффран
8
Бен Халфаллах
22
Маазу
27
Модест
27
Модест
22
Маазу
9
Лисандро
26
Пье
26
Пье
9
Лисандро
17
Макун
15
Пьянич
15
Пьянич
17
Макун
7
Бастос
18
Гомис
18
Гомис
7
Бастос
Остались в запасе
Бордо
Лион
1
Кевин Олимпа
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
11
Флойд Айите
ЦП
Главный тренер
Жан Тигана
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
11
Флойд Айите
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Жан Тигана
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Бордо - Лион
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Бордо
Лион
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Реал Сосьедада» и «Лиона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+