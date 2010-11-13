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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Нанси
Бордо - Нанси: обзор матча 13 ноября 2010
Бордо
13.11.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 13 тур
2 : 1
Завершен
Нанси
22'
Л. Сане
88'
Я. Плашил
84'
П. Ало'О Эфулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Нанси
Желтая карточка
С. Диаките
ГОЛ! 2:1!
Я. Плашил
Желтая карточка
Ю. Хаджи
ГОЛ! 1:1!
П. Ало'О Эфулу
Пас отдал
Ю. Хаджи
Желтая карточка
Д. Грегорини
Замена
П. Ало'О Эфулу
️️️️
Б. Траоре
Замена
Жуссие
️️️️
А. Модест
Замена
Ш. Диабате
️️️️
М. Маазу
Желтая карточка
Й. Гуффран
Замена
А. Шаешу
️️️️
Ж. Лотье
Желтая карточка
М. Сиани
ГОЛ! 1:0!
Л. Сане
Пас отдал
Б. Тремулинас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
17
Вендел
ЛП
6
Фернандо
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
4
Жордан Лотье
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Пьер Дюкасс
ЦП
20
Жуссие
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
8
Фуад Рашид
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
3-4-3
16
Каррассо
14
Тремулинас
22
Сане
13
Сиани
17
Вендел
6
Фернандо
18
Плашил
8
Бен Халфаллах
94
Гуффран
22
Маазу
27
Модест
2-5-2-1
16
Грегорини
4
Лотье
3
Сами
8
Траоре
21
Н'Гуэмо
21
Н'Диайе
27
Бризон
32
Диаките
22
Кювилье
25
Фере
15
Хаджи
27
Модест
20
Жуссие
20
Жуссие
27
Модест
22
Маазу
14
Диабате
14
Диабате
22
Маазу
4
Лотье
92
Шаешу
92
Шаешу
4
Лотье
8
Траоре
14
Ало'О Эфулу
14
Ало'О Эфулу
8
Траоре
Остались в запасе
Бордо
Нанси
8
Пьер Дюкасс
ЦП
1
Кевин Олимпа
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
8
Фуад Рашид
ЦП
1
Женнаро Брасильяно
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
8
Пьер Дюкасс
ЦП
1
Кевин Олимпа
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
6
Анри Савье
ЦФ
Остались в запасе
8
Фуад Рашид
ЦП
1
Женнаро Брасильяно
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
Главный тренер
Жан Тигана
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Бордо - Нанси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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2025.01.02 23:11
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