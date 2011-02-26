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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Осер
Бордо - Осер: обзор матча 26 февраля 2011
Бордо
26.02.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 25 тур
3 : 0
Завершен
Осер
13'
А. Диарра
53'
А. Модест (П)
80'
Я. Плашил
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Осер
Замена
Ф. Айите
️️️️
Вендел
Желтая карточка
М. Сиани
Желтая карточка
Ф. Бен Халфаллах
Замена
Андре
️️️️
А. Модест
ГОЛ! 3:0!
Я. Плашил
Замена
Э. Ле Таллек
️️️️
В. Бирса
Желтая карточка
У. Раме
Замена
П. Дюкасс
️️️️
Жуссие
Желтая карточка
Д. Ндинга
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Модест
+1
Желтая карточка
Б. Педретти
Желтая карточка
С. Ангбар
Желтая карточка
А. Траоре
Желтая карточка
Жуссие
ГОЛ! 1:0!
А. Диарра
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Фернандо
ЦЗ
22
Людовик Сане
ПЗ
17
Вендел
ЛП
12
Алу Диарра
(К)
ОП
20
Жуссие
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
8
Фахид Бен Халфаллах
ПП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
15
Дариуш Дудка
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЛП
25
Бенуа Педретти
(К)
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Пьер Дюкасс
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
21
Андре
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Осер
30
Симон Понтдем
ВР
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
22
Онанга Итуа
ЦЗ
26
Висент Акапанди
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
24
Йо-Гук Юнг
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
4-1-4-1
16
Раме
28
Маранж
13
Сиани
6
Фернандо
22
Сане
12
Диарра
17
Вендел
20
Жуссие
18
Плашил
8
Бен Халфаллах
27
Модест
4-1-4-1
16
Сорен
2
Ангбар
15
Дудка
6
Кулибали
23
Берто
25
Педретти
14
Олиеч
88
Ндинга
20
Траоре
23
Бирса
27
Йелень
20
Жуссие
8
Дюкасс
8
Дюкасс
20
Жуссие
17
Вендел
11
Айите
11
Айите
17
Вендел
27
Модест
21
Андре
21
Андре
27
Модест
23
Бирса
14
Ле Таллек
14
Ле Таллек
23
Бирса
Остались в запасе
Бордо
Осер
1
Кевин Олимпа
ВР
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
24
Йо-Гук Юнг
ЦФ
26
Висент Акапанди
ЦП
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
30
Симон Понтдем
ВР
22
Онанга Итуа
ЦЗ
25
Камел Шафни
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Остались в запасе
24
Йо-Гук Юнг
ЦФ
26
Висент Акапанди
ЦП
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
30
Симон Понтдем
ВР
22
Онанга Итуа
ЦЗ
25
Камел Шафни
ЦП
Главный тренер
Жан Тигана
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Бордо - Осер
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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