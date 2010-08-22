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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Бордо
ПСЖ - Бордо: обзор матча 22 августа 2010
ПСЖ
22.08.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 2
Завершен
Бордо
76'
Г. Оаро
67'
А. Диарра
90+4'
М. Сиани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Бордо
+4
ГОЛ! 1:2!
М. Сиани
Пас отдал
Й. Гуркюфф
Замена
П. Луйиндула
️️️️
С. Сессеньон
ГОЛ! 1:1!
Г. Оаро
Пас отдал
Л. Жюли
Замена
Й. Гуркюфф
️️️️
Жуссие
ГОЛ! 0:1!
А. Диарра
Пас отдал
Я. Плашил
Желтая карточка
А. Диарра
Замена
Л. Жюли
️️️️
М. Эрдинг
Желтая карточка
М. Шальме
Замена
А. Модест
️️️️
Вендел
Желтая карточка
Жуссие
Желтая карточка
Фернандо
Желтая карточка
М. Бодмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
2
Сеара
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
0
Клод Макелеле
(К)
ЦП
24
Матье Бодмер
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
АП
29
Стефан Сессеньон
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
12
Алу Диарра
(К)
ЦП
6
Фернандо
ЦП
20
Жуссие
АП
18
Ярослав Плашил
ПП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
8
Пьер Дюкасс
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
4-4-1-1
0
Купе
2
Сеара
12
Сахо
6
Камара
13
Жалле
12
Нене
0
Макелеле
24
Бодмер
29
Сессеньон
9
Эрдинг
99
Оаро
4-4-1-1
16
Каррассо
21
Шальме
22
Сане
13
Сиани
14
Тремулинас
18
Плашил
12
Диарра
6
Фернандо
17
Вендел
20
Жуссие
94
Гуффран
9
Эрдинг
0
Жюли
0
Жюли
9
Эрдинг
29
Сессеньон
88
Луйиндула
88
Луйиндула
29
Сессеньон
20
Жуссие
8
Гуркюфф
8
Гуркюфф
20
Жуссие
17
Вендел
27
Модест
27
Модест
17
Вендел
Остались в запасе
ПСЖ
Бордо
30
Апула Эдель
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
8
Пьер Дюкасс
ЦП
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
22
Сильвен Арман
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
Остались в запасе
8
Пьер Дюкасс
ЦП
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Жан Тигана
Статистика матча ПСЖ - Бордо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ Плюс футбол" - 22:55 (прямая)
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