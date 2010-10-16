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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Бордо
Осер - Бордо: обзор матча 16 октября 2010
Осер
16.10.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 1
Завершен
Бордо
19'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Бордо
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
Р. Конту
Желтая карточка
К. Шафни
Замена
М. Буржуа
️️️️
Д. Дудка
Замена
М. Шальме
️️️️
А. Модест
Замена
П. Дюкасс
️️️️
Жуссие
Вторая желтая
А. Диарра
Желтая карточка
А. Диарра
Замена
М. Маазу
️️️️
Й. Гуффран
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Модест
Пас отдал
Я. Плашил
17'
Желтая карточка
Й. Гуффран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
25
Камел Шафни
ЦП
25
Бенуа Педретти
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
18
Рой Конту
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
18
Ярослав Плашил
ЦП
20
Жуссие
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
6
Фернандо
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Максим Буржуа
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
22
Мусса Маазу
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
4-4-2
16
Сорен
15
Дудка
6
Кулибали
3
Грихтинг
2
Ангбар
25
Шафни
88
Ндинга
20
Траоре
25
Педретти
20
Кверсия
18
Конту
3-5-2
16
Каррассо
22
Сане
13
Сиани
28
Маранж
18
Плашил
20
Жуссие
12
Диарра
6
Фернандо
17
Вендел
94
Гуффран
27
Модест
15
Дудка
22
Буржуа
22
Буржуа
15
Дудка
18
Конту
7
Саммаритано
7
Саммаритано
18
Конту
20
Жуссие
8
Дюкасс
8
Дюкасс
20
Жуссие
27
Модест
21
Шальме
21
Шальме
27
Модест
94
Гуффран
22
Маазу
22
Маазу
94
Гуффран
Остались в запасе
Осер
Бордо
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
1
Кевин Олимпа
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Главный тренер
Жан Тигана
Статистика матча Осер - Бордо
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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