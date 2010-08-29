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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Марсель
Бордо - Марсель: обзор матча 29 августа 2010
Бордо
29.08.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
88'
А. Модест
12'
Л. Гонсалес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Марсель
Замена
Ш. Каборе
️️️️
С. Аспиликуэта
ГОЛ! 1:1!
А. Модест
Пас отдал
Я. Плашил
Замена
А. Жиньяк
️️️️
Фернандо
Замена
️️️️
Брандао
Желтая карточка
Г. Хайнце
Замена
М. Маазу
️️️️
Вендел
Замена
Энрике
️️️️
В. Савич
Красная карточка
Э. Сиссе
Желтая карточка
А. Айю
Желтая карточка
В. Савич
16'
Желтая карточка
В. Хилтон
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гонсалес
Пас отдал
Брандао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
6
Фернандо
ЦП
12
Алу Диарра
(К)
ЦП
8
Фахид Бен Халфаллах
АП
18
Ярослав Плашил
ПП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
22
Эдуар Сиссе
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
8
Пьер Дюкасс
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
77
Шарль Каборе
ОП
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
4-4-1-1
16
Каррассо
14
Тремулинас
90
Савич
13
Сиани
21
Шальме
17
Вендел
6
Фернандо
12
Диарра
18
Плашил
8
Бен Халфаллах
27
Модест
4-1-2-1-2
30
Манданда
3
Аспиликуэта
4
Хилтон
5
Хайнце
0
Тайво
22
Сиссе
27
Гонсалес
8
Шейру
24
Айю
11
Брандао
14
Реми
90
Савич
21
Энрике
21
Энрике
90
Савич
17
Вендел
22
Маазу
22
Маазу
17
Вендел
3
Аспиликуэта
77
Каборе
77
Каборе
3
Аспиликуэта
Фернандо
10
Жиньяк
10
Жиньяк
Фернандо
Остались в запасе
Бордо
Марсель
8
Пьер Дюкасс
ЦП
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
8
Пьер Дюкасс
ЦП
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Бордо - Марсель
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Шабан Дельма
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