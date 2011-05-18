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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - ПСЖ
Бордо - ПСЖ: обзор матча 18 мая 2011
Бордо
18.05.2011, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 0
Завершен
ПСЖ
7'
Ш. Диабате (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - ПСЖ
Желтая карточка
Фернандо
Замена
А. Модест
️️️️
Ш. Диабате
Замена
Л. Жюли
️️️️
К. Шантом
Замена
Вендел
️️️️
Б. Тремулинас
Замена
М. Бодмер
️️️️
Ж. Клеман
Замена
Г. Оаро
️️️️
Сеара
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
Жуссие
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ш. Диабате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
14
Бенуа Тремулинас
ЛП
6
Фернандо
ОП
12
Алу Диарра
(К)
ОП
20
Жуссие
ЦП
18
Ярослав Плашил
ПП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
22
Сильвен Арман
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
12
Нене
ЛП
8
Клеман Шантом
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
13
Кристоф Жалле
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
17
Вендел
ЛП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
29
Сиака Тьене
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
4-2-3-1
16
Каррассо
28
Маранж
27
Планюс
26
Сане
21
Шальме
6
Фернандо
12
Диарра
14
Тремулинас
20
Жуссие
18
Плашил
14
Диабате
4-4-2
0
Купе
2
Сеара
12
Сахо
6
Камара
22
Арман
13
Жалле
8
Шантом
11
Клеман
12
Нене
38
Баэбек
9
Эрдинг
20
Жуссие
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
20
Жуссие
14
Тремулинас
17
Вендел
17
Вендел
14
Тремулинас
14
Диабате
27
Модест
27
Модест
14
Диабате
11
Клеман
24
Бодмер
24
Бодмер
11
Клеман
8
Шантом
0
Жюли
0
Жюли
8
Шантом
2
Сеара
99
Оаро
99
Оаро
2
Сеара
Остались в запасе
Бордо
ПСЖ
8
Пьер Дюкасс
ЦП
1
Кевин Олимпа
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
Главный тренер
Жан Тигана
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
29
Сиака Тьене
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
8
Пьер Дюкасс
ЦП
1
Кевин Олимпа
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
29
Сиака Тьене
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Жан Тигана
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Бордо - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Александре Кастро
(Лион)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:55 (прямая)
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