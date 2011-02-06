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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Бордо
Лион - Бордо: обзор матча 06 февраля 2011
Лион
06.02.2011, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 0
Завершен
Бордо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Бордо
Желтая карточка
Д. Бриан
+3
Желтая карточка
М. Шальме
Замена
М. Пьянич
️️️️
Й. Гуркюфф
Замена
С. Дельгадо
️️️️
М. Бастос
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Ф. Бен Халфаллах
Желтая карточка
Л. Сане
Замена
Д. Бриан
️️️️
Б. Гомис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
9
Лисандро
ЛП
28
Жереми Тулалан
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
7
Мишел Бастос
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
8
Йоанн Гуркюфф
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
6
Фернандо
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
18
Ярослав Плашил
ПП
20
Жуссие
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
4-4-2
1
Льорис
26
Сиссоко
3
Крис
15
Диакате
15
Ревейер
9
Лисандро
28
Тулалан
4
Чельстрем
7
Бастос
8
Гуркюфф
18
Гомис
4-4-2
16
Каррассо
21
Шальме
13
Сиани
22
Сане
14
Тремулинас
18
Плашил
6
Фернандо
12
Диарра
8
Бен Халфаллах
27
Модест
20
Жуссие
8
Гуркюфф
15
Пьянич
15
Пьянич
8
Гуркюфф
7
Бастос
19
Дельгадо
19
Дельгадо
7
Бастос
18
Гомис
7
Бриан
7
Бриан
18
Гомис
8
Бен Халфаллах
94
Гуффран
94
Гуффран
8
Бен Халфаллах
Остались в запасе
Лион
Бордо
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
8
Пьер Дюкасс
ЦП
1
Кевин Олимпа
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Остались в запасе
8
Пьер Дюкасс
ЦП
1
Кевин Олимпа
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Жан Тигана
Статистика матча Лион - Бордо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:40 (прямая)
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