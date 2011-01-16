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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Бордо
Марсель - Бордо: обзор матча 16 января 2011
Марсель
16.01.2011, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
2 : 1
Завершен
Бордо
23'
А. Жиньяк
45+1'
Брандао
74'
А. Модест (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Бордо
Замена
Б. Шейру
️️️️
Брандао
Замена
Л. Реми
️️️️
М. Вальбуэна
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Модест
Желтая карточка
С. Диавара
Желтая карточка
Брандао
Замена
М. Маазу
️️️️
Й. Гуффран
Замена
А. Модест
️️️️
Ш. Диабате
Замена
Жуссие
️️️️
С. Сане
ГОЛ! 2:0!
Брандао
Пас отдал
М. Вальбуэна
+1
Желтая карточка
Б. Тремулинас
ГОЛ! 1:0!
А. Жиньяк
Пас отдал
Т. Тайво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
16
Род Фанни
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
27
Лучо Гонсалес
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЛФ
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
6
Фернандо
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
22
Людовик Сане
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
12
Алу Диарра
(К)
ОП
18
Ярослав Плашил
ЦП
94
Йоан Гуффран
ПП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
17
Вендел
ЛП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
20
Жуссие
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
4-2-2-2
30
Манданда
0
Тайво
5
Хайнце
20
Диавара
16
Фанни
22
Сиссе
27
Гонсалес
24
Айю
28
Вальбуэна
10
Жиньяк
11
Брандао
3-3-3-1
16
Каррассо
26
Сане
6
Фернандо
13
Сиани
22
Сане
12
Диарра
14
Тремулинас
94
Гуффран
18
Плашил
8
Бен Халфаллах
14
Диабате
11
Брандао
8
Шейру
8
Шейру
11
Брандао
28
Вальбуэна
14
Реми
14
Реми
28
Вальбуэна
26
Сане
20
Жуссие
20
Жуссие
26
Сане
14
Диабате
27
Модест
27
Модест
14
Диабате
94
Гуффран
22
Маазу
22
Маазу
94
Гуффран
Остались в запасе
Марсель
Бордо
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
8
Пьер Дюкасс
ЦП
16
Ульрих Раме
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
17
Вендел
ЛП
Главный тренер
Жан Тигана
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
8
Пьер Дюкасс
ЦП
16
Ульрих Раме
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
17
Вендел
ЛП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Жан Тигана
Статистика матча Марсель - Бордо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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