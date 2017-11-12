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Александр Еловских
Статистика
Александр Еловских - статистика
Завершил карьеру
12 сентября 1998 (28), Санкт-Петербург
#82 | Нападающий
178 см
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зенит-2
16
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 23 тур
Зенит-2
1 : 2
12.11.2017
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Cибирь
3 : 1
08.11.2017
Зенит-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Зенит-2
1 : 2
04.11.2017
Тюмень
1' - 33'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
3 : 3
29.10.2017
Зенит-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Зенит-2
1 : 2
21.10.2017
Волгарь
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Зенит-2
2 : 0
07.10.2017
Томь
1' - 61'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Крылья Советов
1 : 0
30.09.2017
Зенит-2
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Зенит-2
2 : 1
24.09.2017
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Луч
1 : 1
16.09.2017
Зенит-2
1' - 72'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Зенит-2
3 : 3
10.09.2017
Кубань (ЛФЛ)
1' - 75'
5'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Ротор
4 : 1
06.09.2017
Зенит-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Зенит-2
4 : 1
02.09.2017
Факел
46' - 90'
77'
86'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Авангард
1 : 1
27.08.2017
Зенит-2
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Енисей
2 : 1
19.08.2017
Зенит-2
1' - 84'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Зенит-2
2 : 0
13.08.2017
Балтика
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Спартак-2
3 : 1
10.08.2017
Зенит-2
1' - 75'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Зенит-2
0 : 1
05.08.2017
Тамбов
1' - 62'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Оренбург
1 : 0
30.07.2017
Зенит-2
58' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Зенит-2
2 : 1
26.07.2017
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
2 : 2
22.07.2017
Зенит-2
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Зенит-2
0 : 1
16.07.2017
Сочи
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
2 : 1
08.07.2017
Зенит-2
Был в запасе
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