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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Зенит-2
Ротор - Зенит-2: обзор матча 06 сентября 2017
Ротор
06.09.2017, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
4 : 1
Завершен
Зенит-2
31'
М. Вотинов
41'
М. Вотинов
51'
В. Борзых
55'
М. Бирюков
28'
А. Панюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Зенит-2
Замена
Р. Концедалов
️️️️
М. Бирюков
79'
78'
Желтая карточка
И. Зуев
Желтая карточка
И. Ионов
76'
Замена
И. Ионов
️️️️
А. Сидоричев
76'
74'
Замена
С. Крапухин
️️️️
А. Панюков
Замена
И. Крутов
️️️️
В. Борзых
68'
64'
Замена
Д. Плетнев
️️️️
И. Андреев
62'
Замена
Т. Рукас
️️️️
С. Бугриев
60'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Н. Прудников
Замена
М. Султонов
️️️️
В. Романенко
59'
ГОЛ! 4:1!
М. Бирюков
55'
ГОЛ! 3:1!
В. Борзых
51'
ГОЛ! 2:1!
М. Вотинов
41'
ГОЛ! 1:1!
М. Вотинов
31'
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Панюков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
16
Александр Кобзев
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
21
Виктор Борзых
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
90
Иван Андреев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
11
Николай Прудников
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Ротор
35
Валерий Поляков
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
47
Сергей Иванов
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
82
Александр Еловских
ЦФ
78
Александр Некрасов
ЦФ
3-2-1-1-3
16
Кобзев
17
Сидоричев
88
Киреев
20
Столяренко
67
Колычев
5
Пискунов
13
Замалиев
77
Романенко
17
Бирюков
45
Вотинов
21
Борзых
3-5-2
23
Бабурин
3
Бугриев
58
Зуев
3
Круговой
37
Сиротов
90
Андреев
38
Мусаев
11
Камышев
8
Горулев
11
Панюков
11
Прудников
17
Сидоричев
2
Ионов
2
Ионов
17
Сидоричев
77
Романенко
28
Султонов
28
Султонов
77
Романенко
21
Борзых
34
Крутов
34
Крутов
21
Борзых
17
Бирюков
11
Концедалов
11
Концедалов
17
Бирюков
11
Панюков
36
Крапухин
36
Крапухин
11
Панюков
90
Андреев
10
Плетнев
10
Плетнев
90
Андреев
3
Бугриев
96
Рукас
96
Рукас
3
Бугриев
11
Прудников
88
Лесовой
88
Лесовой
11
Прудников
Остались в запасе
Ротор
Зенит-2
10
Владислав Сысуев
ЦП
35
Валерий Поляков
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Главный тренер
Валерий Есипов
39
Василий Запрягаев
ЦФ
47
Сергей Иванов
ЦП
82
Александр Еловских
ЦФ
78
Александр Некрасов
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
10
Владислав Сысуев
ЦП
35
Валерий Поляков
ВР
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
Остались в запасе
39
Василий Запрягаев
ЦФ
47
Сергей Иванов
ЦП
82
Александр Еловских
ЦФ
78
Александр Некрасов
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Валерий Есипов
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Ротор - Зенит-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
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1 : 3
17.10.2026
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
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0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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