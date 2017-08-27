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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Зенит-2
Авангард - Зенит-2: обзор матча 27 августа 2017
Авангард
27.08.2017, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 1
Завершен
Зенит-2
40'
И. Альшин
49'
А. Панюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Зенит-2
87'
Замена
С. Крапухин
️️️️
И. Андреев
Замена
Д. Синяев
️️️️
Д. Войнов
78'
69'
Желтая карточка
И. Камышев
67'
Замена
И. Камышев
️️️️
К. Зырянов
Замена
И. Подоляк
️️️️
И. Альшин
65'
Замена
Р. Болов
️️️️
Д. Коробов
65'
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Панюков
46'
Замена
А. Еловских
️️️️
В. Горулев
46'
Замена
Н. Каккоев
️️️️
И. Зуев
ГОЛ! 1:0!
И. Альшин
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
36
Азамат Гурфов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
90
Иван Андреев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Авангард
17
Станислав Козырев
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
17
Денис Синяев
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
82
Александр Еловских
ЦФ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
78
Александр Некрасов
ЦФ
4-3-2-1
1
Саутин
71
Багаев
4
Дашаев
25
Концедалов
22
Войнов
36
Гурфов
52
Нетфуллин
21
Войнов
7
Коробов
10
Альшин
14
Аппаев
4-5-1
23
Бабурин
23
Зуйков
96
Рукас
58
Зуев
3
Круговой
37
Сиротов
90
Андреев
18
Зырянов
38
Мусаев
8
Горулев
11
Панюков
10
Альшин
20
Подоляк
20
Подоляк
10
Альшин
21
Войнов
17
Синяев
17
Синяев
21
Войнов
7
Коробов
88
Болов
88
Болов
7
Коробов
58
Зуев
22
Каккоев
22
Каккоев
58
Зуев
8
Горулев
82
Еловских
82
Еловских
8
Горулев
90
Андреев
36
Крапухин
36
Крапухин
90
Андреев
18
Зырянов
11
Камышев
11
Камышев
18
Зырянов
Остались в запасе
Авангард
Зенит-2
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
17
Станислав Козырев
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
Главный тренер
Игорь Беляев
39
Василий Запрягаев
ЦФ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
11
Николай Прудников
ЦФ
78
Александр Некрасов
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
17
Станислав Козырев
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
Остались в запасе
39
Василий Запрягаев
ЦФ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
11
Николай Прудников
ЦФ
78
Александр Некрасов
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Авангард - Зенит-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
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