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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Зенит-2
Енисей - Зенит-2: обзор матча 19 августа 2017
Енисей
19.08.2017, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 1
Завершен
Зенит-2
21'
А. Козлов
77'
В. Камеш
42'
И. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Зенит-2
90'
+1
Желтая карточка
И. Зуев
Замена
М. Руднев
️️️️
А. Козлов
90'
84'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
А. Еловских
82'
Замена
Н. Прудников
️️️️
К. Зырянов
ГОЛ! 2:1!
В. Камеш
77'
76'
Желтая карточка
Е. Бабурин
71'
Замена
К. Капленко
️️️️
В. Сиротов
70'
Желтая карточка
В. Сиротов
Замена
С. Сердеров
️️️️
Д. Мильдзихов
66'
Замена
А. Исаев
️️️️
А. Кутьин
57'
42'
ГОЛ! 1:1!
И. Андреев
ГОЛ! 1:0!
А. Козлов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
90
Иван Андреев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
82
Александр Еловских
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Енисей
79
Руслан Юнусов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Алексей Исаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Максим Руднев
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛП
22
Никита Каккоев
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
4-1-3-2
47
Филиппов
19
Гарбуз
52
Мильдзихов
2
Кичин
22
Тен
27
Рожков
33
Камеш
8
Иванов
20
Стеклов
48
Кутьин
32
Козлов
4-5-1
23
Бабурин
4
Пенчиков
96
Рукас
58
Зуев
3
Круговой
37
Сиротов
11
Камышев
18
Зырянов
89
Молло
90
Андреев
82
Еловских
32
Козлов
9
Руднев
9
Руднев
32
Козлов
48
Кутьин
10
Исаев
10
Исаев
48
Кутьин
52
Мильдзихов
28
Сердеров
28
Сердеров
52
Мильдзихов
18
Зырянов
11
Прудников
11
Прудников
18
Зырянов
82
Еловских
88
Лесовой
88
Лесовой
82
Еловских
37
Сиротов
55
Капленко
55
Капленко
37
Сиротов
Остались в запасе
Енисей
Зенит-2
79
Руслан Юнусов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
39
Василий Запрягаев
ЦФ
22
Никита Каккоев
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
79
Руслан Юнусов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Остались в запасе
39
Василий Запрягаев
ЦФ
22
Никита Каккоев
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Енисей - Зенит-2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
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1 : 3
17.10.2026
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3 : 0
10.10.2026
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
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