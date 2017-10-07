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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Томь
Зенит-2 - Томь: обзор матча 07 октября 2017
Зенит-2
07.10.2017, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
2 : 0
Завершен
Томь
63'
В. Сиротов
90+2'
А. Панюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Томь
ГОЛ! 2:0!
А. Панюков
90'
+2
Желтая карточка
В. Соловейчик
83'
69'
Замена
Д. Сасин
️️️️
А. Макурин
ГОЛ! 1:0!
В. Сиротов
63'
Замена
Д. Плетнев
️️️️
А. Еловских
61'
50'
Желтая карточка
А. Соболев
28'
Желтая карточка
А. Саная
Желтая карточка
М. Карпов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
81
Владислав Соловейчик
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
82
Александр Еловских
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
66
Анте Пульич
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
8
Виталий Горулев
ЦП
47
Сергей Иванов
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
78
Александр Некрасов
ЦФ
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
50
Эдуард Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
4-4-2
23
Бабурин
3
Круговой
3
Бугриев
51
Карпов
7
Андреев
81
Соловейчик
88
Богаев
55
Капленко
37
Сиротов
11
Панюков
82
Еловских
3-1-3-1-2
16
Шафинский
23
Зуйков
93
Герасимов
66
Пульич
20
Померко
22
Иванов
21
Макурин
20
Войдель
57
Деобальд
32
Саная
7
Соболев
82
Еловских
10
Плетнев
10
Плетнев
82
Еловских
21
Макурин
77
Сасин
77
Сасин
21
Макурин
Остались в запасе
Зенит-2
Томь
39
Василий Запрягаев
ЦФ
8
Виталий Горулев
ЦП
47
Сергей Иванов
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
78
Александр Некрасов
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
29
Павел Кудряшов
ПВ
50
Эдуард Карымов
ЦЗ
42
Александр Мелихов
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
Остались в запасе
39
Василий Запрягаев
ЦФ
8
Виталий Горулев
ЦП
47
Сергей Иванов
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
78
Александр Некрасов
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
Остались в запасе
29
Павел Кудряшов
ПВ
50
Эдуард Карымов
ЦЗ
42
Александр Мелихов
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит-2 - Томь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит-2
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1 : 3
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
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3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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0 : 2
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
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Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
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Россия. ФНЛ, 37 тур
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0 : 3
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Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
МСА Петровский
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