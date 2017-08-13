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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Балтика
Зенит-2 - Балтика: обзор матча 13 августа 2017
Зенит-2
13.08.2017, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
2 : 0
Завершен
Балтика
19'
В. Сиротов
71'
А. Панюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Балтика
Замена
В. Горулев
️️️️
А. Панюков
89'
86'
Замена
П. Степанец
️️️️
В. Каленкович
Замена
Н. Прудников
️️️️
И. Андреев
85'
ГОЛ! 2:0!
А. Панюков
71'
67'
Замена
К. Родионов
️️️️
Н. Бурмистров
46'
Замена
А. Касьян
️️️️
А. Подбельцев
Замена
А. Еловских
️️️️
Й. Молло
46'
Замена
К. Капленко
️️️️
К. Зырянов
46'
ГОЛ! 1:0!
В. Сиротов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
90
Иван Андреев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
7
Александр Шешуков
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
34
Олег Дмитриев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Александр Подбельцев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
23
Сергей Зуйков
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
22
Никита Каккоев
ОП
8
Виталий Горулев
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
82
Александр Еловских
ЦФ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
8
Артемий Малеев
АП
19
Александр Касьян
ЦФ
4-5-1
23
Бабурин
3
Круговой
96
Рукас
58
Зуев
4
Пенчиков
90
Андреев
11
Камышев
18
Зырянов
89
Молло
37
Сиротов
11
Панюков
3-1-2-3-1
1
Помазан
3
Джалилов
40
Тимошин
43
Логашов
7
Шешуков
6
Свежов
93
Каленкович
18
Бурмистров
34
Дмитриев
10
Джалилов
9
Подбельцев
11
Панюков
8
Горулев
8
Горулев
11
Панюков
90
Андреев
11
Прудников
11
Прудников
90
Андреев
89
Молло
82
Еловских
82
Еловских
89
Молло
18
Зырянов
55
Капленко
55
Капленко
18
Зырянов
18
Бурмистров
22
Родионов
22
Родионов
18
Бурмистров
93
Каленкович
4
Степанец
4
Степанец
93
Каленкович
9
Подбельцев
19
Касьян
19
Касьян
9
Подбельцев
Остались в запасе
Зенит-2
Балтика
23
Сергей Зуйков
ПЗ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
22
Никита Каккоев
ОП
31
Михаил Кизеев
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
8
Артемий Малеев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
23
Сергей Зуйков
ПЗ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
22
Никита Каккоев
ОП
31
Михаил Кизеев
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛП
Остались в запасе
8
Артемий Малеев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Зенит-2 - Балтика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Зенит-2
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0 : 2
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0 : 3
12.09.2026
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
МСА Петровский
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