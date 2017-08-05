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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Тамбов
Зенит-2 - Тамбов: обзор матча 05 августа 2017
Зенит-2
05.08.2017, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 1
Завершен
Тамбов
43'
А. Часовских
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Тамбов
85'
Замена
А. Мурнин
️️️️
С. Шевчук
Замена
С. Зуйков
️️️️
Н. Прудников
82'
Желтая карточка
Д. Круговой
70'
Замена
В. Запрягаев
️️️️
В. Сиротов
69'
67'
Замена
А. Рыбин
️️️️
М. Быстров
Замена
И. Камышев
️️️️
Н. Каккоев
67'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
А. Еловских
62'
59'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
О. Чернышов
54'
Желтая карточка
И. Гультяев
Желтая карточка
И. Зуев
45'
+1
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Часовских
34'
Замена
В. Рыжков
️️️️
А. Скворцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
90
Иван Андреев
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
82
Александр Еловских
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
30
Максим Трусевич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
23
Сергей Зуйков
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
11
Илья Камышев
ЦП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
Тамбов
30
Дмитрий Вялов
ВР
45
Куасси Куаджа
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
77
Абдул Джафар
ЦФ
4-1-3-2
23
Бабурин
3
Круговой
96
Рукас
58
Зуев
4
Пенчиков
22
Каккоев
90
Андреев
8
Горулев
37
Сиротов
11
Прудников
82
Еловских
4-1-2-1-2
1
Вавилин
55
Шляков
29
Горбатюк
4
Быстров
35
Гультяев
66
Дутов
30
Трусевич
70
Шевчук
7
Чернышов
92
Скворцов
15
Часовских
37
Сиротов
39
Запрягаев
39
Запрягаев
37
Сиротов
11
Прудников
23
Зуйков
23
Зуйков
11
Прудников
82
Еловских
88
Лесовой
88
Лесовой
82
Еловских
22
Каккоев
11
Камышев
11
Камышев
22
Каккоев
4
Быстров
22
Рыбин
22
Рыбин
4
Быстров
92
Скворцов
28
Рыжков
28
Рыжков
92
Скворцов
70
Шевчук
27
Мурнин
27
Мурнин
70
Шевчук
7
Чернышов
44
Кухарчук
44
Кухарчук
7
Чернышов
Остались в запасе
Зенит-2
Тамбов
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
30
Дмитрий Вялов
ВР
45
Куасси Куаджа
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
77
Абдул Джафар
ЦФ
Остались в запасе
31
Михаил Кизеев
ВР
Остались в запасе
30
Дмитрий Вялов
ВР
45
Куасси Куаджа
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
77
Абдул Джафар
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит-2 - Тамбов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
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0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
МСА Петровский
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