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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Зенит-2
Спартак-2 - Зенит-2: обзор матча 10 августа 2017
Спартак-2
10.08.2017, четверг, 15:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
3 : 1
Завершен
Зенит-2
59'
А. Самсонов (П)
68'
Д. Давыдов
76'
Ф. Сакала
87'
Н. Каккоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Зенит-2
Замена
С. Нимели
️️️️
А. Ломовицкий
90'
+3
87'
ГОЛ! 3:1!
Н. Каккоев
Замена
А. Лихачев
️️️️
К. Щербаков
80'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Сакала
76'
75'
Замена
И. Андреев
️️️️
А. Еловских
Замена
Е. Рудковский
️️️️
Д. Давыдов
71'
69'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
В. Сиротов
ГОЛ! 2:0!
Д. Давыдов
68'
64'
Желтая карточка
В. Запрягаев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Самсонов
59'
56'
Замена
В. Запрягаев
️️️️
Н. Прудников
52'
Замена
Н. Каккоев
️️️️
В. Горулев
Замена
А. Сокол
️️️️
Ш. Шанбиев
46'
Желтая карточка
Ф. Сакала
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
98
Александр Максименко
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
82
Александр Еловских
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
8
Борис Цыганков
ОП
10
Егор Рудковский
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
99
Силванус Нимели
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
23
Сергей Зуйков
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
22
Никита Каккоев
ОП
90
Иван Андреев
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
2-3-3-2
98
Максименко
46
Мамин
3
Щербаков
2
Шанбиев
8
Самсонов
83
Пантелеев
19
Руденко
11
Ломовицкий
15
Рассказов
88
Давыдов
10
Сакала
4-4-2
23
Бабурин
4
Пенчиков
96
Рукас
58
Зуев
3
Круговой
37
Сиротов
11
Камышев
89
Молло
8
Горулев
11
Прудников
82
Еловских
11
Ломовицкий
99
Нимели
99
Нимели
11
Ломовицкий
3
Щербаков
96
Лихачев
96
Лихачев
3
Щербаков
88
Давыдов
10
Рудковский
10
Рудковский
88
Давыдов
2
Шанбиев
88
Сокол
88
Сокол
2
Шанбиев
11
Прудников
39
Запрягаев
39
Запрягаев
11
Прудников
82
Еловских
90
Андреев
90
Андреев
82
Еловских
8
Горулев
22
Каккоев
22
Каккоев
8
Горулев
37
Сиротов
88
Лесовой
88
Лесовой
37
Сиротов
Остались в запасе
Спартак-2
Зенит-2
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
8
Борис Цыганков
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
23
Сергей Зуйков
ПЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
55
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
8
Борис Цыганков
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
Остались в запасе
23
Сергей Зуйков
ПЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
55
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Спартак-2 - Зенит-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак-2
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25.10.2026
Спартак-2
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2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
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11.10.2026
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10.10.2026
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03.10.2026
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0 : 2
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0 : 3
12.09.2026
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Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
академии "Спартак"
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