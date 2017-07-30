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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Зенит-2
Оренбург - Зенит-2: обзор матча 30 июля 2017
Оренбург
30.07.2017, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 0
Завершен
Зенит-2
27'
М. Дуриш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Зенит-2
Замена
Г. Чиркин
️️️️
С. Бреев
85'
82'
Замена
Д. Кириллов
️️️️
А. Некрасов
69'
Замена
Н. Каккоев
️️️️
И. Камышев
Замена
В. Парняков
️️️️
Р. Воробьев
67'
58'
Замена
А. Еловских
️️️️
В. Запрягаев
55'
Замена
Н. Андреев
️️️️
Н. Прудников
Замена
В. Кулик
️️️️
Д. Ефремов
55'
Замена
А. Померко
️️️️
Д. Дзахов
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Дуриш
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
22
Денис Попович
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
78
Александр Некрасов
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
84
Андрей Миронов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
7
Никита Андреев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
22
Никита Каккоев
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
82
Александр Еловских
ЦФ
4-4-1-1
98
Абакумов
3
Гетигежев
15
Андреев
58
Ойеволе
12
Малых
22
Попович
84
Воробьев
71
Дзахов
23
Бреев
22
Ефремов
57
Дуриш
4-3-3
23
Бабурин
4
Пенчиков
3
Бугриев
58
Зуев
3
Круговой
37
Сиротов
11
Камышев
8
Горулев
39
Запрягаев
11
Прудников
78
Некрасов
84
Воробьев
10
Парняков
10
Парняков
84
Воробьев
71
Дзахов
20
Померко
20
Померко
71
Дзахов
23
Бреев
8
Чиркин
8
Чиркин
23
Бреев
22
Ефремов
55
Кулик
55
Кулик
22
Ефремов
11
Прудников
7
Андреев
7
Андреев
11
Прудников
78
Некрасов
61
Кириллов
61
Кириллов
78
Некрасов
11
Камышев
22
Каккоев
22
Каккоев
11
Камышев
39
Запрягаев
82
Еловских
82
Еловских
39
Запрягаев
Остались в запасе
Оренбург
Зенит-2
84
Андрей Миронов
ЦП
73
Дмитрий Чванов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
14
Игорь Коронов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
47
Сергей Иванов
ЦП
23
Сергей Зуйков
ПЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
84
Андрей Миронов
ЦП
73
Дмитрий Чванов
ВР
9
Александр Руденко
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
14
Игорь Коронов
ПП
90
Артем Делькин
ЦФ
Остались в запасе
47
Сергей Иванов
ЦП
23
Сергей Зуйков
ПЗ
31
Михаил Кизеев
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛП
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Оренбург - Зенит-2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Газовик
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