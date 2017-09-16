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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Зенит-2
Луч - Зенит-2: обзор матча 16 сентября 2017
Луч
16.09.2017, суббота, 11:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
1 : 1
Завершен
Зенит-2
15'
Р. Гордиенко
81'
И. Зуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Зенит-2
Замена
А. Макарчук
️️️️
А. Бажев
86'
Замена
А. Носов
️️️️
И. Гелоян
81'
81'
ГОЛ! 1:1!
И. Зуев
Замена
М. Машнев
️️️️
Р. Гордиенко
76'
72'
Замена
Н. Прудников
️️️️
А. Еловских
70'
Замена
А. Некрасов
️️️️
В. Сиротов
67'
Замена
Д. Плетнев
️️️️
Н. Андреев
Замена
Д. Тихий
️️️️
А. Килин
62'
Желтая карточка
А. Килин
61'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гордиенко
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
33
Деян Больевич
ЛЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
3
Максим Насадюк
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
82
Александр Еловских
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Луч
50
Егор Шамов
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
21
Оливер Пражновски
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
11
Александр Носов
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
81
Владислав Соловейчик
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
39
Василий Запрягаев
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
78
Александр Некрасов
ЦФ
36
Станислав Крапухин
ЦФ
3-2-2-3
70
Котляров
33
Больевич
7
Соблиров
18
Марущак
3
Насадюк
4
Фомин
10
Гелоян
18
Килин
9
Бажев
87
Мязин
18
Гордиенко
4-4-2
23
Бабурин
7
Андреев
96
Рукас
58
Зуев
3
Круговой
37
Сиротов
11
Камышев
38
Мусаев
8
Горулев
11
Панюков
82
Еловских
18
Гордиенко
19
Машнев
19
Машнев
18
Гордиенко
9
Бажев
17
Макарчук
17
Макарчук
9
Бажев
18
Килин
15
Тихий
15
Тихий
18
Килин
10
Гелоян
11
Носов
11
Носов
10
Гелоян
82
Еловских
11
Прудников
11
Прудников
82
Еловских
37
Сиротов
78
Некрасов
78
Некрасов
37
Сиротов
7
Андреев
10
Плетнев
10
Плетнев
7
Андреев
Остались в запасе
Луч
Зенит-2
21
Оливер Пражновски
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
22
Никита Каккоев
ОП
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
81
Владислав Соловейчик
ЦП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
21
Оливер Пражновски
ЦЗ
50
Егор Шамов
ВР
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
39
Василий Запрягаев
ЦФ
22
Никита Каккоев
ОП
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
81
Владислав Соловейчик
ЦП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Луч - Зенит-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Недвижай
(Ставрополь)
Стадион:
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