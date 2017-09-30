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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Зенит-2
Крылья Советов - Зенит-2: обзор матча 30 сентября 2017
Крылья Советов
30.09.2017, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 0
Завершен
Зенит-2
30'
С. Корниленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Зенит-2
Желтая карточка
Д. Кленкин
90'
+3
Замена
С. Самодин
️️️️
С. Корниленко
89'
Замена
В. Зинков
️️️️
Д. Ткачук
89'
78'
Замена
А. Некрасов
️️️️
А. Панюков
Замена
Е. Башкиров
️️️️
А. Чочиев
78'
Желтая карточка
С. Мияилович
71'
63'
Замена
В. Горулев
️️️️
Л. Мусаев
58'
Замена
Д. Плетнев
️️️️
Н. Андреев
Замена
Д. Кленкин
️️️️
А. Алиев
55'
46'
Замена
А. Еловских
️️️️
Н. Прудников
ГОЛ! 1:0!
С. Корниленко
30'
17'
Желтая карточка
И. Зуев
Желтая карточка
С. Корниленко
15'
Желтая карточка
Е. Конюхов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
81
Владислав Соловейчик
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
11
Николай Прудников
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Крылья Советов
23
Артем Леонов
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
8
Виталий Горулев
ЦП
47
Сергей Иванов
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
78
Александр Некрасов
ЦФ
39
Василий Запрягаев
ЦФ
82
Александр Еловских
ЦФ
4-1-2-2-1
14
Конюхов
3
Гаджибеков
30
Надсон
0
Таранов
31
Зотов
64
Ланин
10
Алиев
22
Мияилович
31
Ткачук
11
Чочиев
12
Корниленко
4-1-3-2
23
Бабурин
4
Пенчиков
7
Андреев
58
Зуев
3
Круговой
22
Каккоев
37
Сиротов
38
Мусаев
81
Соловейчик
11
Панюков
11
Прудников
11
Чочиев
44
Башкиров
44
Башкиров
11
Чочиев
31
Ткачук
5
Зинков
5
Зинков
31
Ткачук
10
Алиев
4
Кленкин
4
Кленкин
10
Алиев
12
Корниленко
22
Самодин
22
Самодин
12
Корниленко
38
Мусаев
8
Горулев
8
Горулев
38
Мусаев
11
Панюков
78
Некрасов
78
Некрасов
11
Панюков
7
Андреев
10
Плетнев
10
Плетнев
7
Андреев
11
Прудников
82
Еловских
82
Еловских
11
Прудников
Остались в запасе
Крылья Советов
Зенит-2
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
39
Василий Запрягаев
ЦФ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
47
Сергей Иванов
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
39
Василий Запрягаев
ЦФ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
47
Сергей Иванов
ЦП
31
Михаил Кизеев
ВР
88
Даниил Лесовой
ЛП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Крылья Советов - Зенит-2
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
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1 : 3
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3 : 0
10.10.2026
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0 : 1
03.10.2026
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0 : 2
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0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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