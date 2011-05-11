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Матье Валверде
Статистика
Матье Валверде - статистика
Завершил карьеру
14 мая 1983 (43)
#28 | Вратарь
185 см | 80 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Франция. Лига 1 2008/2009
Кубок УЕФА 2007/2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тулуза
29
-31
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 35 тур
Тулуза
0 : 0
11.05.2011
Валансьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
0 : 0
07.05.2011
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
2 : 0
01.05.2011
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Кан
1 : 1
24.04.2011
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Тулуза
0 : 1
16.04.2011
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Марсель
2 : 2
10.04.2011
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Тулуза
0 : 1
02.04.2011
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1 : 1
19.03.2011
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Тулуза
0 : 1
05.03.2011
Сошо
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 25 тур
ПСЖ
2 : 1
27.02.2011
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
2 : 0
13.02.2011
Тулуза
1' - 85'
84'
Франция. Лига 1, 22 тур
Тулуза
2 : 0
06.02.2011
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
2 : 1
29.01.2011
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
1 : 0
15.01.2011
Нанси
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Валансьен
2 : 1
22.12.2010
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
3 : 0
18.12.2010
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
2 : 0
12.12.2010
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
1 : 0
04.12.2010
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Осер
1 : 2
28.11.2010
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Тулуза
0 : 1
20.11.2010
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1 : 0
13.11.2010
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
2 : 0
07.11.2010
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
1 : 1
30.10.2010
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2010
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Тулуза
0 : 2
16.10.2010
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 1
03.10.2010
Тулуза
1' - 90'
81'
Франция. Лига 1, 7 тур
Тулуза
1 : 1
26.09.2010
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
0 : 0
18.09.2010
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
0 : 1
11.09.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Нанси
0 : 2
28.08.2010
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
2 : 1
21.08.2010
Арль-Авиньон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Бордо
1 : 2
15.08.2010
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Тулуза
2 : 0
07.08.2010
Брест
1' - 90'
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