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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - ПСЖ
Тулуза - ПСЖ: обзор матча 16 октября 2010
Тулуза
16.10.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
11'
М. Сахо
57'
М. Эрдинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - ПСЖ
Замена
М. Бодмер
️️️️
Л. Жюли
Замена
П. Луйиндула
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Ф. Мансаре
️️️️
Ф. Сирье
Замена
С. Сессеньон
️️️️
Нене
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Я. Тафе
ГОЛ! 0:2!
М. Эрдинг
Пас отдал
Л. Жюли
Желтая карточка
Э. Дево
Желтая карточка
К. Шантом
Желтая карточка
П. Машаду
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Сахо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Энтони Дево
ОП
55
Паулу Машаду
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
9
Яннис Тафе
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
11
Жереми Клеман
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
0
Флориан Айжу
ЦЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
2-2-5-1
28
Валверде
2
Фофана
17
Джуниньо
6
Капу
6
Дево
55
Машаду
27
Табану
17
Сиссоко
14
Сирье
22
Браатен
9
Тафе
4-4-2
30
Эдель
13
Жалле
12
Сахо
22
Арман
29
Тьене
0
Жюли
11
Клеман
8
Шантом
12
Нене
99
Оаро
9
Эрдинг
14
Сирье
7
Мансаре
7
Мансаре
14
Сирье
9
Тафе
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
9
Тафе
0
Жюли
24
Бодмер
24
Бодмер
0
Жюли
12
Нене
29
Сессеньон
29
Сессеньон
12
Нене
9
Эрдинг
88
Луйиндула
88
Луйиндула
9
Эрдинг
Остались в запасе
Тулуза
ПСЖ
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
0
Флориан Айжу
ЦЗ
16
Марк Видаль
ВР
15
Микаэль Фирмин
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
0
Флориан Айжу
ЦЗ
16
Марк Видаль
ВР
15
Микаэль Фирмин
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Тулуза - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Муниципал
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