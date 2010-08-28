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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Тулуза
Нанси - Тулуза: обзор матча 28 августа 2010
Нанси
28.08.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 2
Завершен
Тулуза
68'
Э. Капу
90'
Ф. Табану
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Тулуза
ГОЛ! 0:2!
Ф. Табану
Замена
Я. Тафе
️️️️
П. Машаду
Желтая карточка
П. Машаду
Замена
Ф. Сирье
️️️️
Э. Дидо
Желтая карточка
Б. Траоре
Замена
П. Ало'О Эфулу
️️️️
М. Кретьен Бассер
Желтая карточка
А. Кювилье
ГОЛ! 0:1!
Э. Капу
Замена
К. Малонга
️️️️
М. Ваируа
Замена
Б. Траоре
️️️️
Б. Гаванон
Желтая карточка
Б. Гаванон
Желтая карточка
Д. Бакар
13'
Желтая карточка
А. Джуниньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Энтони Дево
ОП
27
Франк Табану
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
Главный тренер
Ален Казанова
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
4
Крис Малонга
ЦФ
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
14
Франсуа Сирье
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
4-4-2
1
Брасильяно
25
Леметр
17
Луис
4
Лотье
20
Кретьен Бассер
22
Кювилье
6
Беренге
24
Гаванон
25
Фере
19
Ваируа
21
Бакар
4-2-4
28
Валверде
17
Джуниньо
12
М'Бенге
4
Четто
3
Конгре
6
Капу
6
Дево
22
Браатен
17
Дидо
55
Машаду
27
Табану
19
Ваируа
4
Малонга
4
Малонга
19
Ваируа
24
Гаванон
8
Траоре
8
Траоре
24
Гаванон
20
Кретьен Бассер
14
Ало'О Эфулу
14
Ало'О Эфулу
20
Кретьен Бассер
55
Машаду
9
Тафе
9
Тафе
55
Машаду
17
Дидо
14
Сирье
14
Сирье
17
Дидо
Остались в запасе
Нанси
Тулуза
16
Дамьен Грегорини
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
16
Марк Видаль
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
17
Адриен Регаттен
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
16
Дамьен Грегорини
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
Остались в запасе
16
Марк Видаль
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
17
Адриен Регаттен
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Нанси - Тулуза
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Марсель Пико
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