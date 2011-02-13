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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Тулуза
Лилль - Тулуза: обзор матча 13 февраля 2011
Лилль
13.02.2011, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 0
Завершен
Тулуза
38'
Жервиньо
90+4'
Т. Де Мело
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Тулуза
ГОЛ! 2:0!
Т. Де Мело
Пас отдал
Жервиньо
+4
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
М. Сов
Замена
М. Видаль
️️️️
М. Валверде
Травма
М. Валверде
Замена
Ф. Мансаре
️️️️
П. Машаду
Замена
Д. Розегнал
️️️️
А. Рами
Замена
Т. Де Мело
️️️️
Э. Азар
Замена
Д. Браатен
️️️️
Ф. Сантандер
Желтая карточка
Ш. М'Бенге
ГОЛ! 1:0!
Жервиньо
Травма
Э. Капу
14'
Желтая карточка
Ф. Табану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
24
Рио Мавуба
(К)
ЦП
15
Флоран Бальмон
ПП
17
Мусса Сов
ЛФ
10
Эден Азар
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Мауро Четто
(К)
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
27
Франк Табану
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
55
Паулу Машаду
ПП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
7
Фоде Мансаре
ЛП
6
Энтони Дево
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
9
Яннис Тафе
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-3-1-2
1
Ландро
18
Берья
27
Шеджу
23
Рами
26
Дебюши
29
Кабай
24
Мавуба
15
Бальмон
27
Жервиньо
17
Сов
10
Азар
4-1-4-1
28
Валверде
17
Джуниньо
3
Конгре
4
Четто
12
М'Бенге
6
Капу
55
Машаду
17
Дидо
17
Сиссоко
27
Табану
9
Сантандер
23
Рами
14
Розегнал
14
Розегнал
23
Рами
17
Сов
7
Обраньяк
7
Обраньяк
17
Сов
10
Азар
9
Де Мело
9
Де Мело
10
Азар
28
Валверде
16
Видаль
16
Видаль
28
Валверде
55
Машаду
7
Мансаре
7
Мансаре
55
Машаду
9
Сантандер
22
Браатен
22
Браатен
9
Сантандер
Остались в запасе
Лилль
Тулуза
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
9
Яннис Тафе
ЦФ
6
Энтони Дево
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Остались в запасе
9
Яннис Тафе
ЦФ
6
Энтони Дево
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Лилль - Тулуза
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Лилль-Метрополь
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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