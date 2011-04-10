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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Тулуза
Марсель - Тулуза: обзор матча 10 апреля 2011
Марсель
10.04.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 2
Завершен
Тулуза
31'
Л. Реми
84'
А. Жиньяк
45'
Д. Браатен
61'
М. Четто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Тулуза
Замена
Ф. Сирье
️️️️
Э. Дидо
Замена
Ж. Айю
️️️️
М. Вальбуэна
ГОЛ! 2:2!
А. Жиньяк
Пас отдал
Л. Реми
Замена
К. Пентекот
️️️️
Д. Браатен
Замена
А. Жиньяк
️️️️
Б. Шейру
ГОЛ! 1:2!
М. Четто
Пас отдал
П. Машаду
Замена
П. Машаду
️️️️
Ф. Табану
Замена
Э. Сиссе
️️️️
С. Диавара
ГОЛ! 1:1!
Д. Браатен
Пас отдал
Ф. Табану
ГОЛ! 1:0!
Л. Реми
18'
Желтая карточка
Ф. Табану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
27
Лучо Гонсалес
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Энтони Дево
ОП
27
Франк Табану
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
Главный тренер
Ален Казанова
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
14
Франсуа Сирье
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
4-3-2-1
30
Манданда
0
Тайво
20
Диавара
16
Фанни
5
Хайнце
27
Гонсалес
25
Мбиа
8
Шейру
24
Айю
28
Вальбуэна
14
Реми
4-2-4
28
Валверде
4
Четто
12
М'Бенге
2
Фофана
3
Конгре
6
Капу
6
Дево
22
Браатен
17
Сиссоко
17
Дидо
27
Табану
20
Диавара
22
Сиссе
22
Сиссе
20
Диавара
28
Вальбуэна
10
Айю
10
Айю
28
Вальбуэна
8
Шейру
10
Жиньяк
10
Жиньяк
8
Шейру
17
Дидо
14
Сирье
14
Сирье
17
Дидо
27
Табану
55
Машаду
55
Машаду
27
Табану
22
Браатен
9
Пентекот
9
Пентекот
22
Браатен
Остались в запасе
Марсель
Тулуза
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
7
Фабрис Абриэль
ПП
Главный тренер
Дидье Дешам
16
Али Ахамада
ВР
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
7
Фабрис Абриэль
ПП
Остались в запасе
16
Али Ахамада
ВР
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Марсель - Тулуза
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Велодром
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