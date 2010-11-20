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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Марсель
Тулуза - Марсель: обзор матча 20 ноября 2010
Тулуза
20.11.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 1
Завершен
Марсель
88'
Ж. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Марсель
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Л. Реми
ГОЛ! 0:1!
Ж. Айю
Пас отдал
С. Аспиликуэта
Замена
Ф. Сирье
️️️️
Э. Дидо
Желтая карточка
А. Жиньяк
Замена
Ф. Мансаре
️️️️
А. Сукуна
Замена
Ж. Айю
️️️️
Брандао
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Ф. Абриэль
Пенальти не реализован!
Т. Тайво
Замена
А. Сукуна
️️️️
М. Четто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
55
Паулу Машаду
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
Главный тренер
Ален Казанова
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
11
Брандао
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Тулуза
7
Фоде Мансаре
ЛП
6
Энтони Дево
ОП
17
Адриен Регаттен
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
27
Амаду Сукуна
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Жордан Айю
ЦФ
4-1-5
28
Валверде
2
Фофана
3
Конгре
4
Четто
17
Джуниньо
6
Капу
55
Машаду
27
Табану
17
Сиссоко
17
Дидо
22
Браатен
3-4-3
30
Манданда
3
Аспиликуэта
20
Диавара
0
Тайво
7
Абриэль
27
Гонсалес
22
Сиссе
25
Мбиа
10
Жиньяк
14
Реми
11
Брандао
4
Четто
27
Сукуна
27
Сукуна
4
Четто
Сукуна
7
Мансаре
7
Мансаре
Сукуна
17
Дидо
14
Сирье
14
Сирье
17
Дидо
14
Реми
77
Каборе
77
Каборе
14
Реми
7
Абриэль
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Абриэль
11
Брандао
10
Айю
10
Айю
11
Брандао
Остались в запасе
Тулуза
Марсель
6
Энтони Дево
ОП
17
Адриен Регаттен
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
6
Энтони Дево
ОП
17
Адриен Регаттен
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Тулуза - Марсель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Муниципал
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