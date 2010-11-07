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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Тулуза
Ницца - Тулуза: обзор матча 07 ноября 2010
Ницца
07.11.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 12 тур
2 : 0
Завершен
Тулуза
18'
Д. Любоя
90'
Ш. Бен-Саада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Тулуза
ГОЛ! 2:0!
Ш. Бен-Саада
Пас отдал
А. Мунье
Желтая карточка
Ж. Сабле
Вторая желтая
А. Джуниньо
Замена
Ф. Мансаре
️️️️
П. Машаду
Желтая карточка
Ф. Клер
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Дигар
Замена
Ж. Сабле
️️️️
Д. Диаките
Желтая карточка
А. Джуниньо
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
Э. Мулунгуи
Замена
Д. Браатен
️️️️
Э. Дево
Замена
Я. Тафе
️️️️
Ф. Сантандер
Желтая карточка
М. Четто
ГОЛ! 1:0!
Д. Любоя
18'
10'
Желтая карточка
Ф. Сантандер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
15
Дидье Дигар
ЦП
14
Эмерс Фаэ
ЦП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
39
Микаэль Поте
ЦФ
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
14
Франсуа Сирье
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
9
Яннис Тафе
ЦФ
3-5-2
1
Оспина
2
Сивелли
0
Пэйсли
29
Клер
15
Кулибали
18
Диаките
15
Дигар
14
Фаэ
40
Мунье
28
Любоя
11
Мулунгуи
3-2-4-1
28
Валверде
17
Джуниньо
4
Четто
3
Конгре
6
Дево
6
Капу
17
Сиссоко
55
Машаду
27
Табану
17
Дидо
9
Сантандер
11
Мулунгуи
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
11
Мулунгуи
15
Дигар
7
Траоре
7
Траоре
15
Дигар
18
Диаките
27
Сабле
27
Сабле
18
Диаките
9
Сантандер
9
Тафе
9
Тафе
9
Сантандер
55
Машаду
7
Мансаре
7
Мансаре
55
Машаду
6
Дево
22
Браатен
22
Браатен
6
Дево
Остались в запасе
Ницца
Тулуза
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
39
Микаэль Поте
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
16
Марк Видаль
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
39
Микаэль Поте
ЦФ
Остались в запасе
17
Жан-Жоэль Думбе
ЦЗ
16
Марк Видаль
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Ницца - Тулуза
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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