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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Осер
Тулуза - Осер: обзор матча 16 апреля 2011
Тулуза
16.04.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 31 тур
0 : 1
Завершен
Осер
90'
Д. Дудка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Осер
ГОЛ! 0:1!
Д. Дудка
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
В. Бирса
Желтая карточка
Д. Олиеч
Замена
Ф. Мансаре
️️️️
Ф. Табану
Замена
Э. Ле Таллек
️️️️
Р. Конту
Замена
Э. Дево
️️️️
П. Машаду
Замена
П. Сегбефиа
️️️️
К. Шафни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
Главный тренер
Ален Казанова
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
25
Камел Шафни
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
18
Рой Конту
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
6
Энтони Дево
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Осер
30
Симон Понтдем
ВР
90
Амара Калье
ЦЗ
9
Принс Сегбефиа
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
24
Йо-Гук Юнг
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
4-1-5
28
Валверде
3
Конгре
2
Фофана
12
М'Бенге
4
Четто
6
Капу
17
Дидо
55
Машаду
27
Табану
17
Сиссоко
22
Браатен
3-2-3-2
16
Сорен
20
Сидибе
6
Кулибали
30
Боли
2
Ангбар
15
Дудка
14
Олиеч
23
Бирса
25
Шафни
27
Йелень
18
Конту
27
Табану
7
Мансаре
7
Мансаре
27
Табану
55
Машаду
6
Дево
6
Дево
55
Машаду
25
Шафни
9
Сегбефиа
9
Сегбефиа
25
Шафни
23
Бирса
7
Саммаритано
7
Саммаритано
23
Бирса
18
Конту
14
Ле Таллек
14
Ле Таллек
18
Конту
Остались в запасе
Тулуза
Осер
16
Али Ахамада
ВР
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
30
Симон Понтдем
ВР
90
Амара Калье
ЦЗ
24
Йо-Гук Юнг
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
16
Али Ахамада
ВР
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Остались в запасе
30
Симон Понтдем
ВР
90
Амара Калье
ЦЗ
24
Йо-Гук Юнг
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Тулуза - Осер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Муниципал
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