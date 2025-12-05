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Андрей Ещенко
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Андрей Ещенко - новости
Завершил карьеру
9 февраля 1984 (42), Иркутск
#38 | Защитник
170 см | 62 кг
Россия
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Публикации
Ещенко – о шансах «Спартака» на победу в РПЛ: «11 очков отставания отыгрываются»
27 февраля
2
Ещенко сказал, на каком месте закончит сезон «Спартак»
17 февраля
2
Ещенко продолжает верить в чемпионство «Спартака»: «Ничего не решено»
24 января
1
Ещенко определил фаворита матча «Спартак» – «Динамо»
2025.12.05 17:06
6
Фото
«Кубань» утвердила экс-спартаковца на пост главного тренера
2025.06.18 15:15
1
Экс-футболист «Спартака» возглавил «Кубань»
2025.03.17 21:35
5
Ещенко упрекнул «Спартак» из-за ситуации с Селиховым
2025.01.23 08:26
11
Ещенко объяснил, почему «Спартаку» важно выиграть Зимний кубок РПЛ
2025.01.20 21:23
Реакция Ещенко на уход Виллиана Жозе из «Спартака»
2025.01.14 15:30
2
Ещенко назвал позиции, которые нужно укрепить «Спартаку» для борьбы за чемпионство
2025.01.10 14:16
1
Ещенко оценил назначение Кахигао в «Спартак»
2025.01.07 00:48
Ещенко отреагировал на возможное возвращение Промеса в «Спартак»
2025.01.04 16:59
Видео
Ещенко забавно исполнил знаменитую новогоднюю песню
2025.01.01 13:15
2
Ещенко дал пессимистичный прогноз на будущее ЦСКА
2024.12.16 19:47
2
Ещенко назвал 3 причины серии Соболева «0+0» в «Зените»
2024.12.12 12:58
1
Ещенко оценил игру Маркиньоса в составе «Спартака»
2024.12.05 00:41
2
Ещенко раскритиковал работу Амарала в «Спартаке»
2024.11.25 11:33
Ещенко оценил разгромную победу «Спартака» над «Локо»
2024.11.24 19:50
Ещенко дал совет игрокам «Спартака»
2024.11.22 17:30
4
Ещенко мечтает возглавить «Спартак»
2024.11.18 18:26
1
Ещенко похвалил брунейцев за танцы под «Знаешь ли ты»
2024.11.16 21:20
1
Ещенко ответил, чего не хватает «Спартаку» для чемпионства
2024.11.16 19:50
3
Ещенко – о работе Станковича в «Спартаке»: «При Абаскале примерно так же было»
2024.11.15 16:16
5
Ещенко отреагировал на слова Дзюбы о «Спартаке»
2024.11.14 11:11
1
Ещенко – о дисквалификациях по итогам дерби ЦСКА – «Спартак»: «В следующий раз Литвинов будет бить первым»
2024.11.08 14:28
4
Ещенко раскрыл главных любителей пива в чемпионском «Спартаке»-2016/17
2024.10.11 16:23
2
Ещенко – о летнем новичке «Спартака»: «Должен тащить команду, но пока все наоборот»
2024.10.11 00:37
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Ещенко высказался об оскорбительных кричалках в адрес Соболева
2024.09.18 10:08
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Ещенко оценил трансфер Мангаша в «Спартак»
2024.09.10 22:45
Ещенко выделил лучшего игрока «Спартака» на старте сезона
2024.08.27 17:06
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