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Андрей Ещенко
Статистика
Андрей Ещенко - статистика
Завершил карьеру
9 февраля 1984 (42), Иркутск
#38 | Защитник
170 см | 62 кг
Россия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак-2
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-2
1 : 1
17.10.2021
Ротор
1' - 46'
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