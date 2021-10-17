Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2021/2022 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Россия. ФНЛ 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Россия. Кубок 2019/2020 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Россия. Кубок 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Суперкубок России 2017 Товарищеские матчи 2017 Лига Европы 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Лига Европы 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Украина. Датагруп Кубок 2010/2011 Украина. Премьер-Лига 2010/2011 Датагруп Кубок Украины 2009/2010 Чемпионат Украины 2009/2010 Кубок УЕФА 2008/2009 Чемпионат Украины 2008/2009 Чемпионат Украины 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2006