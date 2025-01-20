Ещенко объяснил, почему «Спартаку» важно выиграть Зимний кубок РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко порекомендовал команде выиграть Зимний кубок РПЛ.

«Если будет свободное время, посмотрю турнир. Я же трехкратный чемпион! «Спартаку» нельзя побеждать в зимних турнирах? Им надо выигрывать все! После побед зимой мы и Кубок брали, и серебряные медали. Просто когда мы стали чемпионами, такого турнира еще не было. Так что это просто совпадение.

Интересно посмотреть на подготовку команд, тем более, когда есть спортивная составляющая. Не кровь из носу, но «Спартаку» надо выигрывать и закладывать характер победителя. Плюс это хорошая возможность просмотреть игроков. Главное, чтобы без травм», – сказал Ещенко.