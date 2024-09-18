Ещенко высказался об оскорбительных кричалках в адрес Соболева

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на оскорбительные скандирования болельщиков «Зенита» в адрес новичка команды Александра Соболева.

«Думаю, Соболев ожидал, что будет такая реакция. Но он принял решение, и это его выбор. Сможет ли он доказать болельщикам «Зенита», что он свой? Это будет зависеть от него. Если будет забивать и отдавать, почему нет? Конечно, это может быть временным», – сказал Ещенко.

Болельщики «Зенита» скандируют оскорбления в адрес Соболева во время каждого матча команды после перехода игрока.

27-летний форвард был куплен петербургским клубом у «Спартака» в конце августа за 10 миллионов евро.

Ещенко и Соболев вместе выступали за московский клуб в 2020–2021 годах.

Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!