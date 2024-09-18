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    • Ещенко высказался об оскорбительных кричалках в адрес Соболева

    Ещенко высказался об оскорбительных кричалках в адрес Соболева

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на оскорбительные скандирования болельщиков «Зенита» в адрес новичка команды Александра Соболева.

    «Думаю, Соболев ожидал, что будет такая реакция. Но он принял решение, и это его выбор. Сможет ли он доказать болельщикам «Зенита», что он свой? Это будет зависеть от него. Если будет забивать и отдавать, почему нет? Конечно, это может быть временным», – сказал Ещенко.

    • Болельщики «Зенита» скандируют оскорбления в адрес Соболева во время каждого матча команды после перехода игрока.
    • 27-летний форвард был куплен петербургским клубом у «Спартака» в конце августа за 10 миллионов евро.
    • Ещенко и Соболев вместе выступали за московский клуб в 2020–2021 годах.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2024 10:08
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    Комментарии (25)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Cleaner
    1726644916
    Эти кричалки в сторону Дельфина явление однозначно временное. Вот завершит он свою карьеру футбольную, и кричалки с трибун сразу же прекратятся. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
    Ответить
    ilich55
    1726645936
    Кто бы сомневался, что Ещенко поддержит убогих фанатов. В очередной раз бывший хряк подтверждает известную фразу "может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын".
    Ответить
    Taps
    1726647240
    Этот убогий в "Зените" не задержится. Отдадут в аренду.
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    Arvlad
    1726647348
    Не почувствовал поддержки "фанатов", а с Андреем согласен...
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    andrei-sarap-yandex
    1726648267
    СОБОЛЕВУ НЕ НАДО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЯ.......ДУРАКОВ МНОГО А СЕМЬЯ ОДНА ......одна пока
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    Зеркальный
    1726650119
    Любитель стрингов что-то рассуждать начал не за тех, в розовой свинарне разберись сначала, там истории намного хлеще, расхлебывать рылам ещё очень долго
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    Каратель помойников
    1726653164
    Ещенко высказался об оскорбительных кричалках в адрес Соболева :"кулюторная столица,****"))))
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    Влад-Васильев-yandex
    1726669334
    Правильно, вонючим педро палку ввели в задний проход, в лице спартаковца Соболева! То ли ещё будет, голубые! Готовьтесь к похоронам своего Бздинита!!!
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    Легенда Газпрома
    1726684329
    Ничего ничего, привыкнут. Зенит только моя игрушка, а болел я всегда нах посылал и в рожу им плевал
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