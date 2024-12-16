Ещенко дал пессимистичный прогноз на будущее ЦСКА

Бывший игрок сборной России Андрей Ещенко не верит в борьбу ЦСКА за топ-3 РПЛ.

«Думаю, у ЦСКА ничего не изменится. Команда так и будет занимать пятое-шестое место. В чeм причина? Дело не только в квалификации футболистов. В клубе есть своеобразная система, он по ней живeт. Но чего-то ЦСКА не хватает.

Бан и долг? Конечно, это серьeзные проблемы. На 20 миллионов можно долго существовать и купить нескольких футболистов. С финансовой точки зрения это большой удар», – сказал Ещенко.