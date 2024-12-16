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    Ещенко дал пессимистичный прогноз на будущее ЦСКА

    Бывший игрок сборной России Андрей Ещенко не верит в борьбу ЦСКА за топ-3 РПЛ.

    «Думаю, у ЦСКА ничего не изменится. Команда так и будет занимать пятое-шестое место. В чeм причина? Дело не только в квалификации футболистов. В клубе есть своеобразная система, он по ней живeт. Но чего-то ЦСКА не хватает.

    Бан и долг? Конечно, это серьeзные проблемы. На 20 миллионов можно долго существовать и купить нескольких футболистов. С финансовой точки зрения это большой удар», – сказал Ещенко.

    • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
    • Летом команду возглавил Марко Николич.
    • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

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    Источник: Metaratings

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    16.12.2024 19:47
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1734368160
    Зато все в ЦСКА верят,что "СПартак" всё равно окажется позади них.Это-вершина задач на сезон.
    Ответить
    Тинез Розоп
    1734368270
    Ну всё. Кастрюлька себе голову крышкой разобьёт теперь)…
    Ответить
    fakeid
    1734369270
    у цски большой долг за стадион, ещё не скоро расплатятся
    Ответить
    FCSpartakM
    1734374208
    Вопрос, зачем строить было стадион? кто там такой бизнес план составлял, чтобы построить стадион и сосать лапу лет 10?
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