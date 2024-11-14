Ещенко отреагировал на слова Дзюбы о «Спартаке»

Экс-спартаковец Андрей Ещенко оценил резонансное высказывание Артема Дзюбы про московский клуб.

– Дзюба говорит, что в «Спартаке» не осталось того, что закладывал Старостин, все «похерили». Это так?

– Отчасти, может быть, он и прав. Потому что возрастных игроков уже почти не осталось. Даже того же Джикии. Посчитали, что он не может остаться в команде. Хотя какая‑то преемственность должна быть.

Вот последнее время, когда мы были, – я, Ребров, ребята, который выиграли чемпионство, – была преемственность, мы передавали опыт.

А потом ушел русский генеральный директор, другие ушли, начали чистить состав. Конечно, сложно сохранить какие‑то традиции.

Дзюба дебютировал за основной состав «Спартака» в 2006 году и принадлежал клубу до 2015-го. В этот период он по два раза уходил в аренды в «Томь» и «Ростов».

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