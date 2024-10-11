Ещенко – о летнем новичке «Спартака»: «Должен тащить команду, но пока все наоборот»

Андрей Ещенко оценил выступления нападающего Виллиана Жозе в составе «Спартака».

Бразильца купили у «Бетиса» за 2 млн евро.

У форварда 1 гол в 9 матчах нового сезона.

Жозе прибыл в расположение «Спартака» с лишним весом.

– Гол Виллиана Жозе «Динамо» поможет бразильцу перезагрузиться? Что думаете о нeм?

– Он же забил в матче Кубка – вы это сравниваете с матчами РПЛ? В Кубке играют те, кому дают мало шансов в чемпионате.

Жозе молодец, что забил. Но уже пора забивать в РПЛ, раз тебя позвали в «Спартак».

– Футболист приезжает с лишним весом. Это провальная работа селекции?

– Человек был основным футболистом «Бетиса», на него смотрели ведь. Ла Лига – один из ведущих чемпионатов в Европе. Оттуда футболист должен приезжать готовым и тащить команду вперeд. Пока что получается совсем всe наоборот.

Лишний вес Жозе – это отношение человека. Там не маленькие дети играют в футбол, а большие профессионалы. Ты должен сам прекрасно следить за своим телом и жизнью. Если хочешь вкусно покушать, потом надо больше побегать. Всегда так было.