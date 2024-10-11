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    • Ещенко – о летнем новичке «Спартака»: «Должен тащить команду, но пока все наоборот»

    Ещенко – о летнем новичке «Спартака»: «Должен тащить команду, но пока все наоборот»

    Андрей Ещенко оценил выступления нападающего Виллиана Жозе в составе «Спартака».

    • Бразильца купили у «Бетиса» за 2 млн евро.
    • У форварда 1 гол в 9 матчах нового сезона.
    • Жозе прибыл в расположение «Спартака» с лишним весом.

    – Гол Виллиана Жозе «Динамо» поможет бразильцу перезагрузиться? Что думаете о нeм?

    – Он же забил в матче Кубка – вы это сравниваете с матчами РПЛ? В Кубке играют те, кому дают мало шансов в чемпионате.

    Жозе молодец, что забил. Но уже пора забивать в РПЛ, раз тебя позвали в «Спартак».

    – Футболист приезжает с лишним весом. Это провальная работа селекции?

    – Человек был основным футболистом «Бетиса», на него смотрели ведь. Ла Лига – один из ведущих чемпионатов в Европе. Оттуда футболист должен приезжать готовым и тащить команду вперeд. Пока что получается совсем всe наоборот.

    Лишний вес Жозе – это отношение человека. Там не маленькие дети играют в футбол, а большие профессионалы. Ты должен сам прекрасно следить за своим телом и жизнью. Если хочешь вкусно покушать, потом надо больше побегать. Всегда так было.

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    Источник: Metaratings

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