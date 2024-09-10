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    Ещенко оценил трансфер Мангаша в «Спартак»

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил покупку клубом левого латераля Рикарду Мангаша.

    «Это не такие уж и большие деньги. Мангаш играл за юношескую сборную Португалии, а это уже показатель, к тому же он давно знаком со спортивным директором Томашем Амаралом, что тоже является плюсом.

    Не странно ли подписывать легионера под Олега Рябчука? Конкуренцию и ротацию никто не отменял, тем более если Олег может уйти из «Спартака», – сказал Ещенко.

    • Рыночная стоимость 26-летнего Мангаша – 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
    • Дебют Рикарду может состояться 15 сентября в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо Мх».

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    Источник: Metaratings

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    10.09.2024 22:45
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