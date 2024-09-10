Ещенко оценил трансфер Мангаша в «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил покупку клубом левого латераля Рикарду Мангаша.
«Это не такие уж и большие деньги. Мангаш играл за юношескую сборную Португалии, а это уже показатель, к тому же он давно знаком со спортивным директором Томашем Амаралом, что тоже является плюсом.
Не странно ли подписывать легионера под Олега Рябчука? Конкуренцию и ротацию никто не отменял, тем более если Олег может уйти из «Спартака», – сказал Ещенко.
- Рыночная стоимость 26-летнего Мангаша – 4 миллиона евро.
- В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
- Дебют Рикарду может состояться 15 сентября в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо Мх».