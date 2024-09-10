Ещенко оценил трансфер Мангаша в «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил покупку клубом левого латераля Рикарду Мангаша.

«Это не такие уж и большие деньги. Мангаш играл за юношескую сборную Португалии, а это уже показатель, к тому же он давно знаком со спортивным директором Томашем Амаралом, что тоже является плюсом.

Не странно ли подписывать легионера под Олега Рябчука? Конкуренцию и ротацию никто не отменял, тем более если Олег может уйти из «Спартака», – сказал Ещенко.